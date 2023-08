El Mundial de Voleibol Femenil Sub-21 sigue su curso en Aguascalientes y León, que organizan de forma conjunta este importante evento internacional. Este lunes arrancó la segunda ronda de grupos del certamen con dos grupos de cuatro equipos buscando cuatro lugares rumbo a las semifinales.

Las emociones comenzaron con los duelos de los grupos, que ya no pelean por llegar a las finales del torneo. En Aguascalientes, el duelo entre Cuba y República Dominicana abrió la cartelera de encuentros en donde las cubanas se impusieron fácilmente por tres sets a uno. Así mismo, Países Bajos mostró una claridad importante sobre Túnez con un 3-0 para irse arriba del grupo H por el momento.

En León la historia fue similar con el primer encuentro ya que Polonia derrotó por 3-0 a Tailandia, mientras que en un duelo emocionante y apretado, Egipto y Argentina se tuvieron que ir a cinco sets para definir el triunfo 3-2 de la escuadra africana, que ganó 15-6 el último set para ganar el juego por 3-2.

En cuanto a la actividad de los grupos que pelean por las finales en Aguascalientes ambos partidos terminaron con una clara ventaja sobre los ganadores. Primero, Italia se midió ante Estados Unidos y tal como ha sido todo el torneo las europeas se vieron muy superiores con su físico imponente, que no le dio chances a las americanas. Con un claro 3-1 Italia se llevó la victoria. Así mismo, Brasil no tuvo problemas para vencer en tres sets a Turquía, tomando el liderato del grupo F tras una jornada.

Por último, en León se vivió el partido más emocionante del día con Japón y Serbia regalando un gran encuentro. Luego de dos sets para cada equipo, el partido se definió en un quinto set en donde de manera dramática las niponas ganaron por 15-13 para ganar el juego 3-2. Para cerrar el día, México no tuvo mucho que hacer ante China pues las asiáticas consiguieron la victoria en apenas tres sets. Para este martes se disputará la segunda ronda de grupos con varios equipos buscando ya su pase a semifinales.