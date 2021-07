Si bien la lluvia sigue haciendo de las suyas complicando la realización del deporte en muchos puntos del estado, los Juegos Nacionales Conade tienen que cumplir con el itinerario establecido por las fechas de competencia que se tienen. Ayer, el ciclismo de montaña sucedió durante todo el día, pero fue el boliche el que no tuvo ningún tipo de problemas para realizarse al ser en un espacio techado, específicamente en Bol Kristal ubicado en el centro de la ciudad.

Desde muy temprana hora los equipos de las diferentes delegaciones comenzaron a arribar a las instalaciones del boliche para ir tirando sus diferentes juegos, tomando en cuenta que son varias las categorías las que competirán en busca de preseas. Fue un primer día de actividades con muchos juegos en los que comenzaron a destacar los atletas con grandes chances de subirse al podio. Las categorías que compiten son la Sub 16 y la Sub 21 en tres modalidades diferentes, que son individual, parejas y cuartetas, lo que abre la posibilidad a que muchos estados puedan sumar una buena cantidad de preseas tomando en cuenta que se disputa en ambas ramas todas estas modalidades.

Las competencias durarán hasta durante dos días, teniendo el viernes el cierre de esta disciplina que se mantendrá en el ojo del huracán a lo largo de este tiempo. Los protocolos sanitarios en esta disciplina fueron mucho más estrictos tomando en cuenta que es un espacio cerrado, así que temas como la toma de temperatura, el uso de cubrebocas y el gel antibacterial fueron checados constantemente.