Un total de 200 maestros no pudieron presentarse a laborar presencialmente para el arranque del ciclo escolar 2021-2022 en Aguascalientes ya sea por enfermedad o diferentes motivos, reconoció el dirigente de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo.

El representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado detalló que se trata de trabajadores de la educación, incluidos docentes y no docentes de preescolar, primaria y secundaria. Detalló que revisarán la situación particular de cada uno de ellos, ya que hay algunos que tienen permiso de humanidad, otros están en tratamiento, unos más tienen sus licencias, hay maestras que tienen embarazo de alto riesgo y compañeros que desafortunadamente están en los grupos vulnerables, “entonces lo estaremos revisando conjuntamente con la autoridad educativa. Decirle a todos los compañeros agremiados en la entidad, que la organización estará atendiendo sus inquietudes, cada una de sus necesidades y acompañándolos en todo lo que se requiere para estar en las clases presenciales”.

Resaltó que el faltante de estos 200 maestros y personal educativo se va a estar cubriendo en las escuelas, por lo que en el caso de aquellos que tienen permiso de humanidad o los que tienen su licencia médica, entran los suplentes que están en lista de ordenamiento y que han aplicado su evaluación para poder incorporarse al Sistema Educativo en el Estado.

Recalcó que su organización sindical ha platicado con la autoridad educativa estatal y a nivel nacional lo ha hecho, su líder Alfonso Cepeda Salas ante la SEP quien además ha estado en constante comunicación con el director general del ISSSTE para revisar que se dé la atención médica cuando algún maestro lo requiera y se entreguen las licencias por aquellos que presenten síntomas o que al realizarse la prueba del COVID-19, resulten positivos.

Así lo dijo:

“Se les tendrá que dar su licencia y lo que nosotros hemos solicitado es que se respeten sus derechos tanto de seguridad social en estos momentos tan complicados como todos sus derechos adquiridos durante todos estos años”.

Ramón García Alvizo, dirigente de la Sección 1 del SNTE.