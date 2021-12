El secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, consideró que, para el 2022, las industrias del sector automotriz de Aguascalientes seguirán padeciendo los estragos de la falta de componentes electrónicos, situación que podría extenderse hasta el mes de mayo. Sería hasta entonces cuando pudiera repuntar nuevamente la producción a su máximo nivel.

El también secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes comentó que se mantendrá la misma tendencia en cuanto al problema del abasto de los componentes electrónicos, aunque esperan que ello sólo sea en los primeros meses del año que está por comenzar.

Adicionalmente, señaló que los paros técnicos van a seguir de manera parcial y esto esperan sortearlo y seguir negociando con las empresas, tal y como ocurrió este año 2021, para que, en ninguno de los casos, se pague abajo del 50% del salario convencional. Asimismo, seguirán pugnando por preservar el empleo de los trabadores de este sector. “Vamos a seguir dialogando y trabajando (para) que las empresas sigan siendo viables, sustentables y, a la vez, buscar que no se pierda ninguna fuente de trabajo”.

Destacó que el año 2021 lo están cerrando con inconsistencias, con una producción de automóviles que quedó abajo en un 30% de lo esperado, por lo que los planes de negocio no se cumplieron. Padilla de León dijo, además, que hay empresas que presentan problemas financieros, no tan críticos ni graves, porque, afortunadamente, han salido adelante con las pocas ventas que han tenido. Otras, por su parte, han tenido la oportunidad de que sus corporativos también los apuntalen. “Es un año atípico, complejo, en el cual lo bueno que podemos rescatar es que no hubo despidos, no hubo recortes de personal, como en un momento dado tuvimos la gran duda de que esto pudiera suceder”.

“Veremos si ya para el mes de abril y mayo ya estamos repuntando y tomando la producción a su máximo nivel (…) Es lo que se espera en el año 2022, para el segundo semestre ya estar con todo…” Rogelio Padilla de León, líder sindical

