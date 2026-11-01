Dos retornos elevados serán construidos sobre la carretera federal 45 Norte, con una inversión conjunta de 220 millones de pesos, como parte de las obras anunciadas por la gobernadora Tere Jiménez durante una gira de trabajo por Cosío y San Francisco de los Romo.

La mandataria dio el banderazo de inicio al primer retorno, ubicado en el kilómetro 17, a la altura de San Francisco de los Romo. El segundo se construirá en el kilómetro 15.8, antes de llegar a Margaritas, en Jesús María.

El secretario de Obras Públicas, César Enrique Peralta Plancarte, informó que ambos proyectos abarcarán 35 mil 200 metros cuadrados e incluirán pavimentación, estructuras de concreto y alumbrado público.

Las obras buscan mejorar la circulación y seguridad de los más de 60 mil vehículos que diariamente transitan por esta carretera. Su conclusión está prevista para 2027.

Durante la misma gira, Tere Jiménez entregó un pozo de agua potable en la colonia Santa Cruz, en Cosío, que beneficiará a más de 2 mil 900 habitantes.

El director del Instituto del Agua, Noel Mata Atilano, detalló que el proyecto requirió una inversión superior a 17 millones de pesos e incluyó perforación, equipamiento, instalación de tuberías y un tanque de almacenamiento.

Finalmente, la gobernadora visitó Frigorífico y Empacadora de Aguascalientes (Freasa), empresa ubicada en San Francisco de los Romo, con más de 30 años de trayectoria y capacidad para procesar hasta 180 cabezas de ganado diariamente, destinadas al mercado local y nacional.