Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Las Fiestas de Octubre iniciaron oficialmente esta mañana con la apertura de puertas al público a las 11:15 horas. Entre los primeros asistentes estuvieron familias que acudieron desde temprano para disfrutar de las actividades, así como personas que aprovecharon la jornada para realizar trámites laborales en los locales comerciales instalados en el recinto. Con motivo del arranque de esta tradicional feria, los organizadores determinaron que el acceso durante el primer día fuera gratuito. El espectáculo inaugural del foro principal estará a cargo de Lucha Libre AAA, con la participación de luchadores como Murder Clown y Chessman, a partir de las 20:00 horas. Desde este sábado, la entrada tendrá un costo de 60 pesos para el público general y 30 pesos para adultos mayores y niños de 4 a 12 años. Ha*Ash ofrecerá el segundo espectáculo. Las festividades concluirán el 2 de noviembre y contemplan alrededor de 34 conciertos.