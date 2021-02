Iván Sosa Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En cuatro centros de atención Covid-19, la CDMX arrancará un protocolo de investigación de medicamentos en el que se incluye el remdesivir, un antiviral utilizado en Estados Unidos.

El estudio iniciará el 18 de febrero en mil 666 pacientes en el Instituto de Nutrición, la Unidad Banamex y los hospitales del Ajusco Medio y Enrique Cabrera.

“Todavía no hay un tratamiento específico para toda la gama de pacientes. Este protocolo es sólo para pacientes con diez días de evolución y con necesidad de oxigenación, para evitar llegar al ventilador y a etapas más avanzadas”, explicó el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, David Kershenobich.

Oliva López, Secretaria de Salud capitalina, aseguró que se busca estudiar la respuesta de los pacientes mexicanos a tres medicamentos con eficacia probada en Estados Unidos y Europa.

“Uno es el remdesivir, un antiviral que tiene efecto directamente sobre la carga viral y que con esto el daño que pueda estar ocasionando el virus directamente a los tejidos pueda amortiguarse”, indicó el director de la Unidad Banamex, Rafael Valdez.

También el baricitinib, con propiedades antiinflamatorias, combinado con dexametasona, corticoide desinflamatorio, para evitar el agravamiento de la enfermedad, agregó.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que dichos fármacos no son de uso generalizado.

“Uno de los medicamentos requirió un permiso especial de importación por parte de Cofepris, no es que esté disponible hoy en el mercado, son para uso hospitalario, para que no se piense pues que esta es una cuestión de uso generalizado”, concluyó Sheinbaum.

Francisco Moreno, jefe del programa Covid-19 del Hospital ABC, aseguró que en diciembre de 2020 se publicó un estudio en el que participó México y que demuestra la efectividad de los medicamentos.

“Basta de pretextos, @COFEPRIS aprueba el remdesivir”, agregó en un tuit.