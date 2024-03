Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 300 distritos electorales federales que hay en el País en al menos 74 se han registrado continuamente actos de violencia, e incluso, en 11 entidades del País han asesinado a 21 aspirantes a algún cargo de elección.

Mientras que el INE tiene confirmados 22 distritos con problemas graves de inseguridad, y en 14 distritos de cuatro entidades reconoce que hay riesgo de instalación de casillas.

Los estados donde el INE ha solicitado contacto permanente con corporaciones militares o de seguridad y diseñar programas específicos sobre riesgos, ante las condiciones de violencia, son: Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit y Tamaulipas.

Aunado a ello, en las 23 mil secciones electorales con «estrategias diferenciadas» por problemas para organizar la elección, se ubicaron 12 mil 727 puntos con problemas relacionados con inseguridad, crimen organizado o pandillerismo.

Hasta el miércoles pasado, el organismo electoral había recibido apenas siete solicitudes de seguridad para aspirantes: tres que buscan el Senado, dos para diputados federales, la aspirante a la Gubernatura del Frente por Morelos, Lucy Meza, y el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

A estos últimos se les asignaría escoltas de manera automática. Mientras que para el resto, la Guardia Nacional realizaría un análisis de riesgos.

Willy Ochoa, aspirante al Senado por parte del Frente PAN-PRI-PRD, pidió desde hace semanas seguridad, pero jamás le respondieron, y hace unos días sufrió un intento de secuestro.

El organismo no ha informado cuántas solicitudes ha recibido en las juntas locales para protección de aspirantes a Alcaldes o diputados locales.

En el 2021, el 85 por ciento de homicidios políticos fue contra candidatos a cargos locales, principalmente Alcaldías.

Este viernes, arrancan campañas federales, y entre finales de marzo y principios de abril, el resto de las entidades.

PELIGRAN CASILLAS

La semana pasada, los consejeros electorales fueron informados sobre 14 distritos con riesgos para la instalación de casillas, la mayoría de ellos por problemas de inseguridad.

El más preocupante es Guerrero y Chiapas. En el primero está el distrito 01, con cabecera en Ciudad Altamirano, y considerado como el más complejo del País para el INE, pues se mezclan problemas de inseguridad, sociales y geográficos para la organización de la elección.

Ahí se ubica San Miguel Totolapan, donde recientemente ejecutaron a 17 personas, y también Taxco, donde los transportistas han realizado paros, los negocios han cerrado e incluso el Alcalde sufrió un atentado.

Misma situación se vive en los municipios de Apaxtla, Coyuca de Catalán y Cuetzala del Progreso.

También está el 03, en la Sierra de Petatlán; el 05, en el José Joaquín de Herrera; y el 06, en Cocula. En dichos lugares, incluso, la policía local y la Guardia Nacional han pedido no entrar. En todos ellos habrá elecciones a Alcaldes.

Otra entidad preocupante para el INE es Chiapas, pues existen problemas en los distritos 04, 06, 08, 11 y 13.

En un informe, el organismo reportó que solicitó seguridad a la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Seguridad Pública para que sus elementos resguarden a su personal en 19 municipios.

Entre ellos está: Frontera Comalapa, Bellavista, Chicomuselo, Villaflores, Siltepec, Honduras de la Sierra, Chenalhó, El Parral, La Concordia, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, Oxchuc, Chanal, Altamirano, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Mitontic.

En Michoacán están tres distritos, el 02, el 07 y 11. En el primero está Aquila, marcado por la violencia. Sin embargo, en la comunidad indígena El Coíre, que incluye a 16 poblados, no se dejó entrar a los capacitadores, y amenazan con no permitir la instalación de casillas ni la entrada de candidatos.

«(A finales del 2023) se determinó que no participaría en las elecciones del año 2024, no se permitiría propaganda de partidos políticos ni proselitismo ni la instalación de casillas dentro de la comunidad», señala el reporte del organismo.

En Oaxaca están Llano de Guadalupe y San Miguel El Grande, en el distrito 6, donde un retén de habitantes impide el paso. Mientras que en Santiago Xochitepec, en ese mismo distrito, hay «personas armadas», por lo que «hay un riesgo latente».

Como en todas las elecciones, también está en peligro la instalación de casillas en tres secciones electorales en San Dionisio del Mar, en el distrito 07, por lo que están en pláticas con la Alcaldía.