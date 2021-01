Óscar Luna y Benito Jiménez Agencia Reforma

CAMPECHE, Champeche.-Entre largas filas, desinformación e inconformidades, inició ayer la aplicación de vacunas contra Covid-19 al personal educativo del nivel básico de sector público y privado en este estado. Campeche.

Un total de 12 mil 157 dosis se empezaron a aplicar este fin de semana en 81 centros vacunación de los 13 municipios de la entidad.

Los centros de vacunación se instalaron en 20 escuelas y 61 clínicas del IMSS.

En algunos lugares se registraron algunas inconformidades de los docentes debido al desorden, las largas filas y la espera.

En una escuela de Calkiní decenas de maestros esperaron al exterior aglomerados y sin respetar la sana distancia.

Regina Tzec Medina, directora de la Escuela Secundaria Técnica No. 1, consideró que aunque esto es un primer paso, aún no es momento para regresar a los salones de clases.

“Esta es una acción que viene a fortalecer al gremio y darnos cierta seguridad derivado de la pandemia que estamos pasando”, comentó.

“Todavía no considero que sea lo suficiente para retornar con toda seguridad a las clases presenciales, es un primer paso, pero no el definitivo para regresar a clases”.

En los centros de vacunación una enfermera toma la presión arterial y la temperatura de los maestros, después se les aplica la dosis y permanecen 30 minutos en observación.

La Marina informó que unos 100 elementos de la Tercera Región Naval se integraron a las brigadas, en labores de distribución, resguardo y apoyo en los centros de vacunación en los municipios de Campeche, Ciudad del Carmen y Champotón.

El Secretario de Educación de Campeche, Ricardo Koh Cambranis, informó que el próximo lunes y martes serán vacunados los maestros de los otros niveles escolares.

Campeche cuenta con 24 mil docentes de todos los niveles educativos.