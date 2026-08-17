Nadia Alexia Rosales Sedeño

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En medio de la polémica por las irregularidades detectadas en el examen en línea para el ingreso a nivel licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciará este lunes el ciclo escolar 2026-2027 de nivel superior con un retraso de una semana, un paro de labores en una de sus facultades y sin la matrícula de nuevo ingreso.

De acuerdo con las últimas cifras de regreso a clase, se espera el retorno de más de 200 mil alumnos que están inscritos a partir del tercer semestre, sin contar a la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), donde trabajadores administrativos de base mantienen tomadas las instalaciones ni de la generación de nuevo ingreso.

Aún cuando por norma el curso académico debió reanudarse el pasado 10 de agosto, los alumnos de Antropología, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y Sociología se encuentran en incertidumbre sobre el arranque del ciclo escolar.

Desde el pasado 7 de agosto, la Asamblea General de Trabajadores de FCPyS tomó las instalaciones tras acusar adeudo de pagos salariales, incumplimiento de prestaciones y negativa de vacancias.

Lo anterior ha provocado que los servicios escolares y administrativos, como reinscripciones y trámites de titulación, estén suspendidos.

Ante el inminente retorno de clases en el resto de Facultades y Escuelas Nacionales, la dirección del plantel comunicó que el conflicto no se ha resuelto, por lo que en los próximos días volverán a tener un reajuste en el calendario escolar.

«Debido a las negociaciones que se mantienen con la representación sindical de las y los trabajadores administrativos de base de la FCPyS, les informamos que las instalaciones de la Facultad están cerradas, por lo que las clases del semestre 2027-1 no iniciarán el próximo lunes 17 de agosto», indicó la Facultad.

«Se realizarán los ajustes necesarios al calendario escolar, una vez resuelta esta situación, y les solicitamos estar atentos a los comunicados oficiales».

El resto de sedes retrasó siete días el inicio del curso lectivo, tras la decisión que el pasado 3 de agosto tomó el Rector Leonardo Lomelí, junto con el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, sin previo aval de la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario, como indica la legislación universitaria.

Lo anterior debido a las irregularidades y trampas detectadas durante el primer examen en línea de ingreso a la licenciatura, con el que se habían asignado 21 mil 962 lugares, las cuales obligaron a repetir la prueba mediante un examen de control presencial en Baja California, Guanajuato, Oaxaca y la Ciudad de México.

La UNAM previó aplicar la evaluación a 58 mil 400 aspirantes, entre el 12 y 19 de agosto, siendo la última sede el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México a partir de hoy.

Para este lunes, se espera la más alta concurrencia para la repetición del examen a 53 mil 568 aspirantes, distribuidos en tres días, que deberán enfrentarse a 120 reactivos en tres horas.