Para muchos aficionados, este fin de semana será la última ocasión en la que vean a su equipo de la NFL por mucho tiempo. La temporada regular llega a su final con la semana 18, que, a diferencia de casi todas las demás, arrancará hoy sábado con un par de partidos que, en el papel, no tienen gran relevancia, pero que sí tienen todavía cosas por definir.

Los encuentros arrancarán a las 15:30 horas, con el choque entre los Denver Broncos y los Kansas City Chiefs, que no deja de ser un duelo divisional con mucha rivalidad. Denver se encuentra ya eliminado de la contienda por playoffs, a pesar de tener una gran defensiva, mientras que los Chiefs tienen poco margen de movimiento al asegurar, desde hace un tiempo, un puesto en postemporada. Este partido únicamente servirá para conocer en qué lugar quedará Kansas City y también ver en qué orden elegirá Denver en el draft de este año.

A las 19:15 horas, será turno del duelo protagónico de la noche, cuando los Philadelphia Eagles reciban a los Dallas Cowboys. Ambas franquicias tienen ya su boleto asegurado a la postemporada, pero necesitan una victoria que los pueda catapultar en la clasificación de la Conferencia Nacional. También será una buena prueba para ambos, toda vez que medirán el nivel en el que llegan, sobre todo para los Eagles, que quieren ser uno de los caballos negros este año. En caso de tener una victoria, estos últimos podrían tomar confianza rumbo a la ronda de comodines; por parte de Dallas, todavía quedan muchas dudas y necesitan una victoria que calme las aguas rumbo al momento más importante del año, que es también cuando más se le cuestiona al equipo, al no obtener buenos resultados.

