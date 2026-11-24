La gobernadora Tere Jiménez inició la entrega de más de 21 mil becas del programa “Pasos Gigantes”, dirigidas a estudiantes de todos los niveles educativos de los diferentes municipios del estado, con el objetivo de favorecer su permanencia escolar y apoyar la economía familiar.

Durante el arranque de la gira de distribución de estos apoyos, realizado en la Plaza del Mueble, en Jesús María, la mandataria estatal señaló que su administración busca evitar que niñas, niños y jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

“La mejor herencia que podemos dejarles es la educación, porque con conocimiento pueden llegar hasta donde se lo propongan”, expresó.

Jiménez destacó la incorporación de la enseñanza del inglés y francés en la formación académica, así como los resultados obtenidos por estudiantes de Aguascalientes en competencias de matemáticas.

Asimismo, informó que durante su administración se han realizado más de 600 acciones de infraestructura educativa para mejorar las condiciones de los planteles escolares.

Por su parte, el presidente municipal de Jesús María, César Medina, reconoció la importancia de brindar acompañamiento a los estudiantes mediante programas que contribuyan a su desarrollo académico.

En representación de los beneficiarios, Eder Mateo Silva Medina, alumno de la Escuela Secundaria General No. 36 Enseña Nacional, señaló que estos apoyos representan una oportunidad para continuar su preparación académica y alcanzar sus metas personales.

Al evento asistieron autoridades municipales, legisladores locales y representantes del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

La gira de entrega de becas “Pasos Gigantes” correspondiente a 2026 continuará por los municipios de la entidad, donde se distribuirán los apoyos entre los estudiantes beneficiados por el programa.