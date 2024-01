Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De manera inusual, la Magistrada Mónica Soto convocó a Magistrados estatales y regionales, ex jueces de la Sala Superior, consejeros electorales y activistas feministas para izar la bandera.

El motivo: su estreno como presidenta del Tribunal Electoral.

Flanqueada por los dos Magistrados que la ungieron, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, luego de presionar a Reyes Rodríguez a renunciar 10 meses antes a esa posición, Soto no podía ocultar su ánimo festivo.

La escena dejaba ver dos ausencias, la de su antecesor, que prefirió tomar vacaciones, y la de Janine Otálora, quien no avaló «el golpe presidencial» ni su llegada.

El medio de un centenar de invitados, la Magistrada encabezó su primera sesión pública como presidenta.

En las primeras filas estaba su homóloga del INE, Guadalupe Taddei, con quien se comprometió a fortalecer la colaboración institucional, junto con cinco consejeros más.

Además de los ex magistrados Flavio Galván, Alejandro Luna Ramos y Salvador Nava, quien ahora asesora en materia electoral a la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum.

En el sillón central, con sus tradicionales lentes morados de gran tamaño frente a ella y que representan la aplicación de la justicia con visión de género, Soto prometió a sus compañeros construir armonía y unidad interna.

«Iniciamos con pasos firmes nuestra tarea de proteger los derechos fundamentales, con respeto a la igualdad de trato entre nosotros, sin separaciones ni discordias, honrando así, la fortaleza de esta institución», dijo a sus compañeros.

Arengó que se abre una nueva página en la historia del Tribunal electoral pero, justificó, no es «un borrón y cuenta nueva», porque el aporte de todos los que han pasado por la Sala Superior cuenta.

Aunque hace unos días criticaban fuertemente la gestión de Rodríguez. Ayer, la ahora Magistrada presidenta reconoció su aportación.

«Reiterarle mi admiración y respeto como destacado jurista y juzgador», manifestó.

Elogios similares soltó para Otálora, sentada a su lado, Fuentes y De la Mata.

Autonomía

Soto llegó a la presidencia del Tribunal electoral en medio de acusaciones por su cercanía cercanía con el partido oficial, luego de que se filtró una foto donde conversaba con el representante de Morena, Sergio Gutiérrez.

Ayer, en su discurso, las palabras que más resonaron fueron autonomía e independencia.

«México puede estar tranquilo, cuenta con un Tribunal con autonomía e independencia. Va en prenda mi imparcialidad, mi independencia y autonomía en mis decisiones. El proceso electoral está plenamente garantizado», afirmó.

Luego de concluir la sesión, Soto se dejó apapachar por sus invitados, con quienes se tomó selfies, carcajeó y aplaudió por media hora.