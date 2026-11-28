Las funciones de “El Cascanueces: La Experiencia en Vivo 2026” comenzaron en el Teatro Aguascalientes, donde la temporada de presentaciones se extenderá hasta el 6 de diciembre, con modalidades de música en vivo y grabada.

La puesta en escena está inspirada en el cuento “El Cascanueces y el Rey Ratón”, del escritor E. T. A. Hoffmann, y narra la historia de Clara, una niña que recibe un cascanueces como regalo de Navidad y que, al quedarse dormida, descubre un mundo fantástico en el que los juguetes cobran vida, los soldados se enfrentan a un ejército de ratones y emprende un viaje hacia el Reino de los Dulces.

En el espectáculo participan la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), la Escuela de Danza Georges Berard, bailarines profesionales invitados y el Coro Cantarte.

Las funciones con acompañamiento musical en vivo, a cargo de la OSA, están programadas para el 29 de noviembre, así como el 3, 4 y 6 de diciembre, con boletos de 250, 220 y 180 pesos.

Por otra parte, las presentaciones con música grabada se realizarán los días 28 de noviembre y 5 de diciembre, con entradas de 150, 100 y 80 pesos.

Los boletos pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Aguascalientes, de lunes a sábado, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, así como a través de la plataforma ShowTicket, en https://www.showticket.com.mx/eventperformances.asp?evt=2226.