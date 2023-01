Paulina Sánchez Agencia Reforma

Para cumplir con las nuevas medidas implementadas a partir de ayer en la Ley General para el Control del Tabaco, los negocios «ocultaron» las estanterías de los cigarrillos.

Con telas o cartulinas negras, los espacios destinados a la venta de los productos de tabaco fueron bloqueados de la vista de los compradores.

La reglamentación establece que no se pueden exhibir cajetillas o productos del tabaco en estantes o mostradores que permitan a los consumidores observarlos directamente.

Además, las modificaciones legales amplían los espacios 100 por ciento libres de humo de cigarro, y prohibe a los consumidores fumar en espacios de concurrencia colectiva.

Las reformas fueron publicadas el pasado 16 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y tienen como objetivo proteger a la población de la exposición al humo de tabaco en cualquier área física con acceso público, de acuerdo con la propia normativa.

Mientras que para algunos se trata de una medida adecuada, otros consideran que no ayudará mucho a combatir la problemática del tabaquismo.

«Lo veo bien, porque honestamente siempre se ha sabido, sobretodo la gente joven, que lo ven muy popular o algo así, y el hecho de que ya no se muestre ayuda a quitar esa expectativa», expresó Alex Ríos.

Sin embargo, algunos consideran que la gente continuará consumiendo estos productos aunque no estén exhibidos directamente.

«Como quiera los venden, me da igual verlos o no, igual la gente los va a seguir comprando aunque no los vean, los que batallan van a ser los vendedores», dijo un cliente.