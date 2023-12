Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mexicana de Aviación, ahora a cargo de militares, reinició ayer sus operaciones con la oferta de vuelos a 14 destinos nacionales, pero con sólo cinco aeronaves disponibles para dar el servicio a los pasajeros.

La empresa estatal entró en funcionamiento con tres aviones Boeing 737-800, que pertenecían a la Fuerza Aérea Mexicana, y dos Embraer ERJ 145, rentados a Transportes Aéreos Regionales (TAR).

El Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó que, para 2024, la compañía pretende rentar 10 aviones Boeing a través de SAT Aviation Holdings, con sede en Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el General reconoció que será hasta dentro de dos años cuando la compañía pueda adquirir aviones nuevos y que, por el momento, no es posible determinar cuándo reportará utilidades.

«Se está iniciando la operación con cinco aviones, pero tenemos considerado, a partir del siguiente año, a través de una empresa americana, hacer la renta de otros aviones Boeing. También estamos en pláticas con la empresa Boeing para ver aviones en venta de los que tengan disponibles a partir del 2024, aviones para construcción, que estos quizá se tardarán unos dos años. Estamos en espera de las cotizaciones», dijo.

-¿Se mantiene el 2029 como el punto de equilibrio para que sea autosuficiente?, se le preguntó.

-«No lo tengo. Creo que ya hizo nuestro personal esa proyección, pero está vinculada a tener los 10 aviones que se contrataron con SAT Holding. A partir de que los tengamos, que tendríamos la flota completa para inicio de operación, estaremos ya una corrección de la proyección para poder establecer el punto de equilibrio de la aerolínea. Ahorita no lo tenemos», respondió.

Pese a las limitaciones del equipo, José Gerardo Vega, director del Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica, informó que la aerolínea realizará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia 14 destinos del País.

Y adelantó que, en próximas fechas, se agregarán vuelos a Nuevo Laredo, Tamaulipas; Uruapan, Michoacán; Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, donde actualmente no hay vuelos de aerolíneas.

A través de un enlace, entre el AIFA y Palacio Nacional, el director de Mexicana de Aviación, Sergio Montaño, informó que, hasta el momento, se ha concretado la venta de 425 boletos.

Refirió que la política de la empresa es mantener precios accesibles, tanto en vuelos sencillos, como redondos, con los impuestos incluidos y un equípate de hasta 25 kilos.

«Como ejemplo, el costo de este vuelo a Tulum tiene una taifa única de mil 558 pesos el viaje redondo, mientras que otras aerolíneas costaría alrededor de los dos mil 309 pesos, un ahorro aproximado de 751», refirió.

En este sentido, el Secretario de la Defensa fue cuestionado sobre los subsidios que recibirá la aerolínea. En respuesta, justificó el financiamiento con cargo al presupuesto.

«Los precios que se establecieron fueron en base a los costos de operación y lo que debe de haber de ganancia, pero no hay esta parte. Sí tendrá que llegar un momento en que la empresa tenga que ser autosuficiente, como lo va a ser el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, el propio Tren Maya», aseveró.