La gobernadora Tere Jiménez inauguró la segunda edición de la Feria de la Uva 2026 y presentó el operativo especial de seguridad que acompañará las actividades programadas del 11 al 13 de septiembre en la Cava Domecq.

La estrategia reúne a 230 elementos de los tres niveles de gobierno. De ellos, 150 vigilarán las fronteras estatales y el resto permanecerá en el perímetro ferial. El despliegue incluye 29 binomios caninos, 50 grupos motorizados, 20 vehículos, 10 policías a caballo, una aeronave, cuatro drones, un equipo antidrón, torres de vigilancia y comisarías móviles.

También participarán el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, las policías Estatal y municipales, la Fiscalía General del Estado, Bomberos, Protección Civil, Policía Rosa y servicios de emergencia. El C5i mantendrá vigilancia en accesos y sedes, mientras las aplicaciones 911 Aguascalientes y Emergencia Carretera estarán disponibles para visitantes.

Jiménez señaló que el operativo busca prevenir incidentes y ofrecer condiciones de tranquilidad en los 31 eventos de las vendimias. La Policía Turística realizará recorridos a pie y acompañará las rutas de entrada y salida.

Durante la inauguración, la mandataria destacó que Aguascalientes figura entre los cinco principales productores de uva del país y cuenta con más de 200 etiquetas de vino. También rindió un homenaje póstumo a Nazario Ortiz Garza, promotor de la primera feria de la vendimia hace 72 años.

La feria ofrecerá vino, gastronomía, música, cultura y entretenimiento familiar. Río Roma y Benny Ibarra encabezarán los conciertos gratuitos programados en el Foro Vid. Además, se entregaron reconocimientos a seis empresas y productores por su contribución al crecimiento de la industria vitivinícola y enoturística de la entidad.