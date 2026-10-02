Raúl Chávez Díaz anunció su candidatura a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) para el periodo 2026-2027, respaldado por presidentes de organismos empresariales y profesionales como Marisela Acosta, de CANACO; César Jaime Valdivia, de la CMIC; Refugio Náñez, de AMASFAC; Javier Mendoza, de Hoteles y Moteles; Mauricio Peña, de AMPI, y Francisco Gustavo Luna Meza, del Colegio de Contadores Públicos.

Durante la presentación, los representantes destacaron la propuesta de unidad planteada por Chávez Díaz, así como su trayectoria y preparación para encabezar el organismo empresarial.

El candidato, contador público de profesión, presentó un plan de trabajo basado en la unidad, la participación y la democratización, que contempla la integración de los organismos en comisiones de trabajo y la implementación de mecanismos para recoger sus propuestas.

Su proyecto pretende fortalecer las finanzas y el patrimonio institucional del CCEA mediante convenciones, ferias, capacitaciones, exposiciones y actividades de networking, con la finalidad de avanzar hacia una mayor autonomía financiera.

El tercer eje corresponde al desarrollo económico y la vinculación empresarial, mediante una coordinación permanente con los tres niveles de gobierno, la academia y la sociedad. Propuso ampliar el desarrollo de proveedores locales hacia sectores como la construcción, el comercio y los servicios, además de impulsar a emprendedores, incubadoras y exportadores, así como el programa Hecho en Aguascalientes.

El cuarto eje contempla la incidencia legislativa y la certeza jurídica, con la participación de especialistas de cámaras y colegios en la elaboración de propuestas de ley, así como en acciones de mejora regulatoria y simplificación administrativa.

Chávez Díaz también planteó facilitar la formalización empresarial mediante menores costos y trámites más sencillos, además de promover la responsabilidad social, la sostenibilidad, la equidad de género, la digitalización y el uso de la inteligencia artificial.

El candidato fue presidente del Colegio de Contadores Públicos en 2022 y actualmente participa en CANACO y COPARMEX. También ha sido tesorero y síndico de CANACO, así como tesorero del CCEA. En el ámbito empresarial, es socio director de Finzel y Verde Olista.