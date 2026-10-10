El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) declaró formalmente iniciado el proceso electoral concurrente 2026-2027, en el que participarán 12 partidos políticos, ocho de carácter nacional y cuatro locales, para renovar la gubernatura, el Congreso del Estado y los ayuntamientos, incluido, por primera vez, el de Villa Juárez, recientemente constituido como municipio.

La consejera presidenta del organismo, Clara Beatriz Jiménez González, realizó la declaratoria oficial a las 10:18 horas de este viernes 9 de octubre, durante una sesión del Consejo General, con lo que dio inicio formalmente la etapa de preparación de las elecciones.

Ante los representantes partidistas, sostuvo que el Instituto asume la responsabilidad de organizar comicios libres, auténticos y transparentes, bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad.

Asimismo, hizo un llamado a los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes a desarrollar una competencia apegada a la legislación electoral, con propuestas que respondan a las necesidades de la población.

La funcionaria también solicitó a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno mantener una colaboración institucional respetuosa de la autonomía del organismo electoral y garantizar condiciones de neutralidad durante la contienda.

Jiménez González exhortó a la ciudadanía a verificar la vigencia de su credencial para votar, informarse sobre las propuestas de quienes participen en las elecciones y ejercer sus derechos políticos.

Finalmente, señaló que la paridad de género, la inclusión y la prevención de la violencia política contra las mujeres serán prioridades del Instituto durante todas las etapas del proceso electoral.