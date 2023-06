Empezó el proceso de la sucesión presidencial. Y el presidente López Obrador ya anunció que habrá reacomodos en el gabinete tras las dimisiones inminentes de las corcholatas. Se refirió principalmente a la dimisión de Marcelo Ebrard que ya se dio desde el lunes pasado. La de Claudia Sheinbaum, que no será dimisión sino solicitud de licencia al Congreso de la Ciudad de México, y la del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, así como la solicitud de licencia del líder de la mayoría de Morena en el Senado Ricardo Monreal.

López Obrador manifestó que estaba pensando que lo que quería era que con los cambios que va a tener que realizar, ahora que van a abandonar sus cargos los aspirantes a la candidatura a la Presidencia, se lleve a cabo un acomodo ya definitivo, que ya el gabinete, con estos reacomodos, sea el que lo va a acompañar en el tiempo que le queda como presidente, o sea un año tres meses. Son más o menos 570 días los que le quedaran a López Obrador como jefe de la nación.

Analizando la situación que se viene le puedo comentar que la renuncia de Ebrard, la cual se menciona que había venido sido pospuesta desde hace varios meses porque López Obrador no lo dejaba renunciar, finalmente lo hizo de forma tardía. Pero creo que está cambiando la dinámica en Morena porque está forzando a que los otros tres aspirantes tengan que renunciar. Así mismo eso va a abrir para Marcelo Ebrard una posibilidad de remontar la desventaja que lleva en las encuestas, pues los candidatos ya sin el aura del cargo se van a ver más como son hasta ahora en el juego del tapadismo, como ocurría antes con el PRI, pues el cargo, la parafernalia de los asistentes, del presupuesto de comunicación social, de los aliados que da un cargo de esa dimensión, hace que se vean bien al margen de sus atributos individuales. Por eso es de pensarse que ya despojados del cargo van a verse más como son, en su real dimensión y eso va ayudar para que la gente de Morena y de la población en general vea y pueda evaluar. Pensamos que eso significa la idea de López Obrador. En el caso de Marcelo Ebrard se puede dar una posible ventaja para que pueda avanzar en las encuestas en las próximas semanas, pues competirá en donde se cree que habrá un piso un poco más parejo. Y esto es interesante.

Otro tema interesante son los sustitutos de los cuatro aspirantes. ¿A quién elegirá López Obrador para ser el sucesor en Gobernación? ¿A quién elegirá para ser el sucesor en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sin embargo, en el caso de Claudia Sheinbaum es diferente. ¿Porqué? Porque si pide una licencia provisional por treinta días, de acuerdo a la Constitución local de la Ciudad de México, puede dejar en el cargo a Martí Batres que es el secretario general. Pero si pide una licencia definitiva, entonces es el Congreso local el que tiene que decidir quién es el gobernante sustituto. Y Morena carece de los votos para lograr la mayoría calificada que se requiere. Por lo tanto, aquí entraría una negociación compleja, porque seguramente dentro del mismo Morena habría reticencia a darle manga ancha para que Claudia Sheinbaum deje a quien ella quiera y eso puede limitar y afectar, por supuesto, los recursos políticos con los que ella puede contar para los próximos meses. Aún no estando en la jefatura de Gobierno.

Así mismo faltará quién ocupará el puesto en Gobernación, por supuesto también importante. Y como se va a dirimir el Senado de la República, porque Ricardo Monreal si bien tiene sus adeptos, no goza del aplauso de la mayoría de Morena, donde los rudos se van a tratar de imponer con su fuerza y con su voluntad. Esto por lo tanto se va a poner muy interesante. A lo anterior hay que añadir que se subieron a la contienda otras dos corcholatas: Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada en el Senado del Partido Verde, y Gerardo Fernández Noroña, en su calidad de diputado federal del Partido del Trabajo, aunque esta candidatura es simple y sencillamente una vacilada. Un insulto a la inteligencia. Pero el tipo se siente con los tamaños para ser presidente y se ha ido metiendo como la humedad en el juego de los candidatos.

Es importante comentar que todo lo anterior se está viendo como una jugada magistral, políticamente hablando, del presidente de la República para mantener el control del proceso de sucesión y con ello tratar de evitar a toda costa la división dentro de Morena y darle mayores posibilidades en su competencia electoral por la Presidencia otros cargos de elección popular que estarán en juego en el 2024.

Algo que no se entiende es por qué López Obrador propuso, porque es idea de él, que los aspirantes renunciaran. Hubiera sido mejor que siguieran en sus cargos pues de ese modo hubiera mantenido más el control de todo el proceso con todos en sus cargos. Creo que esta salida forzada por Marcelo Ebrard lo saca un poco de control, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no queda quien Claudia quiere? ¿Qué pasa si ya estando fuera del cargo en el Congreso local no le aprueban alguna cuenta pública pendiente? ¿Qué pasa si López Obrador pone en la Secretaría de Relaciones Exteriores a alguien que es enemigo de Marcelo Ebrard? En fin. Creo que esto no es lo que el presidente hubiera querido. Creo que él sigue teniendo el control político, creo que Morena está en este momento bastante cohesionada por el tema de la euforia del triunfo en el Estado de México. Pero al mismo tiempo se está generando un poco de incertidumbre. Por ejemplo, si asumimos que Claudia Sheinbaum es la preferida del presidente, ¿qué pasa si Ebrard efectivamente empieza a subir en las encuestas en las próximas semanas? No va a ser tan fácil forzar una decisión a favor de Sheinbaum si esto llegara a ocurrir.

Teniendo el control político, como se percibe que lo tiene López Obrador, lo anterior sí produce una incertidumbre la cual el presidente hubiera preferido que no ocurriera. Aunque para ser sinceros debo decirle que quien está avocada a ser el relevo de López Obrador en la Presidencia es Claudia Sheinbaum. Una gran mayoría de los gobernadores y de los principales actores políticos saben perfectamente que la preferencia del presidente está con Claudia y para allá será la bufalada. Sin duda.