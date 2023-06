José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- La Administración Biden inició ayer una controversia comercial con México al solicitar consultas sobre el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador de febrero que mantiene la prohibición para importar maíz transgénico para consumo humano y que afectaría a los exportadores estadounidenses.

Invocando el Capítulo 31 del Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC), la solicitud estadounidense asegura que el decreto de López Obrador violaría al menos siete artículos del Capítulo 9 relativo a medidas fitosanitarias, y al menos uno más del Capítulo 2 de acceso a mercado de dicho acuerdo.

«EU ha expresado repetidamente su preocupación de que las políticas biotecnológicas de México no se basan en la ciencia y amenazan con interrumpir las exportaciones estadounidenses a México», dijo ayer Katherine Tai, la titular de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés).

Aunque el nuevo decreto de López Obrador de febrero flexibilizó el publicado originalmente en diciembre de 2020 para permitir la importación de maíz transgénico para forraje, el Gobierno de EU consideró que la prohibición a la importación para consumo humano sigue siendo violatorio del T-MEC.

En el umbral de un proceso electoral en 2024 y luego de meses de presión, decenas de legisladores estadounidenses habían llamado a cuentas a la Administración Biden esta semana para iniciar las consultas con México ante el inicio de la temporada de cultivo de maíz para exportación a fin de año.

«Como he dicho repetidamente, debemos usar todas las herramientas a nuestra disposición para evitar que entre en vigor esta prohibición no científica y que es económicamente dañina para el maíz modificado genéticamente», dijo la Senadora republicana Deb Fischer que representa al Estado de Nebraska

Según EU, las exportaciones de maíz a México rompieron un récord en 2022 alcanzando 4 mil 920 millones de dólares; más de 90 por ciento de las exportaciones serían de maíz transgénico para forraje y el restante para consumo humano.

En tanto, funcionarios federales mexicanos minimizaron el inicio de la controversia comercial por parte de Estados Unidos.

«No hay controversia, es un panel para llevar a cabo opiniones, es la oportunidad de llevar las respuestas pues a las preocupaciones que tienen ambos países», dijo Víctor Manuel Villalobos, Secretario de Agricultura.

El Canciller Marcelo Ebrard incluso señaló que ve positivo el método del panel.

«Antes no teníamos paneles, EU te aplicaba los aranceles y ya», indicó.

Con información de Jorge Ricardo y Natalia Vitela