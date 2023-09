Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con eventos masivos, conferencias de prensa, en compañía de liderazgos locales o con la imagen Claudia Sheinbaum, aspirantes morenistas a nueve gubernaturas presumieron ayer su registro para participar en el proceso interno.

La dirigencia nacional de Morena abrió el registro para quienes buscan la candidatura a los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Puebla, Veracruz y Tabasco. La inscripción se realiza por línea y concluye hoy martes a las 23:59 horas.

Esta semana, la Comisión Nacional de Elecciones enviará a los consejos estatales la lista de quienes aprobaron los requisitos, y esos órganos deberán aprobar, a más tardar el próximo jueves, una lista de cuatro aspirantes por estado.

La Comisión podrá agregar dos perfiles más, por lo que esos cuatro o seis nombres –tres hombres y tres mujeres–, serán los que se sometan a las encuestas que se aplicarán en octubre.

El 30 de octubre, la dirigencia nacional dará a conocer el nombre de los candidatos, quienes llevarán el nombre de Coordinadores para la Defensa de la Transformación, mientras llegan los plazos legales.

En la Ciudad de México, han hecho público su registro Omar García Harfuch y Clara Brugada.

Por Puebla, una hora después de abrirse el registro, el senador Alejandro Armenta se inscribió y no sólo apareció con su comprobante en mano, también con una pantalla de televisión a su espalda, en la que muestra fotografías en las que aparece con la aspirante presidencial morenista, Claudia Sheinbaum.

Su contrincante Ignacio Mier, coordinador de diputados de Morena, con quien tiene serias diferencias, lo hizo a través de un video de uno de sus actos multitudinarios.

«No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo», es la frase que acompaña el anuncio de su registro.

Rosario Orozco, viuda del ex Gobernador poblano Miguel Barbosa, también concretó su registro.

«Nos encontramos en una época de renovación y es imperativo que las mujeres seamos parte», dijo.

En Tabasco, tras registrarse, el ex director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, apareció mostrando su hoja, acompañado de una decena de liderazgos locales que lo respaldan, entre ellos Ramiro López Obrador, hermano del Presidente.

También lo hizo Raúl Ojeda, presidente del Consejo Estatal del partido, cercanos a Adán Augusto López.

«¡Listo! Vamos con tod@s!», escribió en redes.

En Morelos, la ex directora de la Lotería Nacional, Margarita González, presumió su inscripción en un evento en el que líderes locales de diversos sectores hablaron sobre sus cualidades para gobernar la entidad.

«No me mueve una mezquina ambición personal, sino la certeza de que junto con ustedes podemos lograr un mejor futuro para nuestro estado», dijo.

Una de sus principales adversarias, la senadora Lucy Meza, quien es operadora de Sheinbaum en la entidad, también se registró.

«Confiamos en la apertura democrática del Consejo Estatal de nuestro movimiento», indicó en un video, dejando ver que no tiene fuerza en ese órgano de dirección.

En Jalisco, la senadora María Antonia Cárdenas dio la sorpresa y se registró.

«¡Estamos listos para hacer historia juntos!», apuntó.