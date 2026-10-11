El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) llega al inicio del proceso electoral concurrente 2026-2027 con alrededor de 70 asuntos recibidos desde enero, principalmente por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, informó su magistrado presidente, Óscar Guillermo Montoya Contreras.

Detalló que entre el 80 y el 85% de los expedientes ya fueron resueltos, aunque las denuncias siguen aumentando. Ante este panorama, llamó a partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular a respetar la legislación vigente para evitar infracciones y eventuales sanciones.

Explicó que, desde principios de año, distintos actores políticos comenzaron a promocionarse mediante espectaculares, publicaciones en redes sociales y otras estrategias de posicionamiento, lo que motivó quejas de ciudadanos y partidos antes del arranque formal de la contienda.

También se han presentado señalamientos contra autoridades electorales por presuntos incumplimientos legales. Corresponde al Tribunal revisar cada expediente y determinar si existen pruebas suficientes para acreditar las conductas denunciadas.

Montoya Contreras reconoció que el incremento de asuntos representa una carga laboral extraordinaria, debido a los plazos breves establecidos para resolver controversias electorales. Por ello, el personal ha tenido que prolongar sus jornadas de trabajo para atenderlas oportunamente.

Precisó que hasta ahora ninguna de las conductas denunciadas ha sido acreditada en términos que permitan imponer inhabilitaciones, mientras continúa la recepción de nuevos expedientes.