Con una oferta que combina gastronomía, artículos tradicionales y entretenimiento familiar, el Tianguis de los Muertitos 2026 comenzó sus actividades este 17 de octubre sobre la avenida Arroyo de los Arellano, donde alrededor de 980 comerciantes autorizados permanecerán hasta el próximo 2 de noviembre.

Cerca del 70% de los puestos corresponde al giro de alimentos, mientras que el resto ofrece productos alusivos al Día de Muertos, ropa, calzado, juguetes y artículos para el hogar.

El tianguis opera todos los días de 15:00 a 23:00 horas, en el tramo comprendido entre la avenida Convención de 1914 Poniente y la avenida Fundición. Durante más de dos semanas, el lugar concentra parte de la actividad comercial característica de la temporada, en la que las familias acuden para adquirir productos destinados a las celebraciones del Día de Muertos y disfrutar de la oferta gastronómica.

Entre los artículos disponibles se encuentran calaveritas de azúcar y chocolate, pan de muerto, dulces típicos, papel picado, máscaras, disfraces y otros productos relacionados con la elaboración de altares.

Conforme se acerquen los días 1 y 2 de noviembre, también se espera una mayor presencia de flores de cempasúchil, utilizadas para adornar las ofrendas dedicadas a los difuntos.

La gastronomía constituye uno de los principales componentes del tianguis, con puestos de antojitos mexicanos, tacos sanjuaneros, gorditas y tamales, además de otras opciones de comida preparada. A esta oferta se suman ropa, calzado, juguetes y novedades para el hogar, así como juegos mecánicos para los niños.

Para quienes acudan con niñas y niños pequeños o adultos mayores, se recomienda considerar horarios de menor concurrencia y prestar especial atención a los integrantes de la familia durante el recorrido.

El Tianguis de los Muertitos permanecerá instalado hasta el 2 de noviembre, con una actividad que combina el comercio temporal con las costumbres de la temporada y representa una de las opciones para adquirir productos tradicionales durante las celebraciones.