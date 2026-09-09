Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión de Puntos Constitucionales comenzó esta tarde la discusión de la reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad de candidatos a gobernadores y a la Presidencia de la República.

El presidente de esta comisión de trabajo, Leonel Godoy, negó que la propuesta tenga dedicatoria para aspirantes a la Presidencia de la República en el 2030.

De aprobarse la reforma, aspirantes a la Presidencia como el empresario Ricardo Salinas Pliego y el panista Francisco García Cabeza de Vaca tendrían que renunciar a la nacionalidad norteamericana y optar por la mexicana para poder competir.

Godoy aseguró que la reforma no afectará a los 40 millones de mexicanos residentes en el exterior.

«Quizá unos cinco pretendan ser candidatos a presidente o a gobernador. No impacta a nadie, eso es solo para aquellos que quieran buscar una candidatura, y eso lo tiene que decidir cuando se registren.

«El 99 por ciento de los migrantes mexicanos no están en esa condición y quienes digan que sí quieren contender, pues tendrán que cumplir con esa obligación», dijo sobre la propuesta de la Presidenta Sheinbaum.

Explicó que el motivo de la reforma es la defensa de la soberanía.

Dijo que con la detención del consultor argentino, Fernando Cerimedo, en Bolivia, se ve una intención clara de injerir en las elecciones en México.

«Hay que impedir que otros tomen las decisiones que corresponden a las y los mexicanos.

«Esto es parte de muchas otras iniciativas que ha propuesto la Presidenta para fortalecer las decisiones soberanas del pueblo de México», manifestó en la Cámara de Diputados.

Comentó que en la sesión de hoy de la Comisión se definirá la ruta discutir la propuesta, si se convoca a un parlamento abierto o ya se aprueba el dictamen

El plan de la mayoría, indicó, es votar a reforma en el pleno el próximo 21 de septiembre.

La iniciativa considera reformas a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para prohibir la doble nacionalidad.

En el artículo 82 se propone añadir que en los requisitos para ser Presidente de México se precise que quien aspire al cargo no deberá tener ni adquirir otra nacionalidad.

«Y en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley», se propone.

«Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

«Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

«La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución», cita la propuesta de reforma.

La misma redacción se considera para los aspirantes a las gubernaturas y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Lo dispuesto en la reforma será aplicable a partir de los procesos electorales que se organicen en el año 2028.