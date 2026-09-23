En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó la agenda del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, instrumento rector de planeación, coordinación y seguimiento que fija el arranque formal de los trabajos comiciales para el próximo viernes 9 de octubre de 2026.

Las precampañas para la gubernatura y el Ayuntamiento de Aguascalientes se prevén del 4 de enero al 12 de febrero de 2027. Para diputaciones locales y ayuntamientos de más de 40 mil habitantes, serán del 14 de enero al 12 de febrero, y en municipios de menor población, del 24 de enero al 12 de febrero de 2027. El tope de gastos para la gubernatura se fijará a más tardar el 15 de enero de 2027.

El 8 de marzo de 2027 vence el plazo para que las personas servidoras públicas interesadas en contender se separen de sus cargos, conforme a los artículos 20 y 66 constitucionales, salvo en casos de reelección. El registro de candidaturas será del 1 al 15 de marzo de 2027. La selección del personal de supervisión y capacitación electoral (SEL y CAEL) se realizará del 11 de marzo al 16 de junio de 2027.

Las campañas electorales para la gubernatura y el Ayuntamiento de Aguascalientes transcurrirán del 4 de abril al 2 de junio de 2027. Para diputaciones locales y municipios de 40 mil habitantes o más, serán del 19 de abril al 2 de junio; en los ayuntamientos restantes, del 4 de mayo al 2 de junio.

La jornada comicial se celebrará el domingo 6 de junio de 2027. Los cómputos se efectuarán del 9 al 12 de junio y el 13 de junio de 2027 se asignarán las posiciones plurinominales. La toma de posesión será el 15 de septiembre de 2027 para el Congreso, el 1 de octubre de 2027 para la gubernatura y el 15 de octubre de 2027 para los ayuntamientos.