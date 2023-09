Esta es la última entrega, por ahora, sobre el arquitecto Francisco Aguayo Mora, autor de obras tan importantes como la capilla del seminario, que por su diseño pareciera, digamos, posconciliar, es decir, construida de acuerdo con las reformas emanadas del Concilio Vaticano II en materia de liturgia, que dejaron de lado los altares tradicionales y la celebración eucarística con el sacerdote de espaldas a la feligresía, gracias al agregado de mesas. Pero no, la capilla del seminario se construyó a fines de los años cincuenta, principios de los sesenta, pocos años antes del concilio.

De hecho, la capilla fue bendecida el 7 de septiembre de 1963, mientras que fue aprobada y decretada por el papa Pablo VI el 4 de diciembre de ese año.

Por mi parte recuerdo algo que me dijo mi amigo el padre Gustavo Elizalde Mora: la capilla del seminario tiene algo único, en verdad excepcional porque, contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de los templos, en que el coro se encuentra arriba, en la parte de atrás del edificio, en la capilla del seminario se encuentra en el lado contrario, detrás del altar, separado de éste por esta gran pared. Es este un espacio al que se accede por fuera de la capilla, relativamente pequeño, en donde se encuentra el órgano, que por cierto es el primero de los veintitantos que construyó Elizalde. La ocasión en que tuve el privilegio de acceder a este espacio, el padre Elizalde me comentó que la acústica del espacio era muy buena, y que por ello felicitó al arquitecto Aguayo, pero éste declaró que no había tenido presente este factor en su planeación…

Aguayo fue, dicen sus hijos, el arquitecto del clero, hizo 33 iglesias en diferentes estados de la República, y no cobraba. Rescató el templo de Nuestra Señora de la Encarnación, en Encarnación de Díaz, Jalisco, que se estaba cayendo. Son suyos, también, el templo de Guadalupe, en Pabellón de Arteaga, el de San José de Gracia, el de Ojocaliente, en Calvillo, Ojocaliente.

Y no cobraba -de seguro el clero, feliz ante semejante disposición-. Vivía de su trabajo en el Gobierno, y de sus obras particulares. También dirigió la construcción de los anexos de catedral, hacia fines de los años sesenta; estos espacios que se ubican en la parte poniente de la sede episcopal, hacia la calle de Galeana, y también los anexos del templo de San Marcos.

Por cierto que, si la memoria no me engaña, al mismo tiempo que encabezaba las obras de los anexos de catedral, dirigía los trabajos que convirtieron la calle República en explanada, es decir, el espacio que lleva hoy el nombre de Plaza de la Convención, entre el Teatro Morelos y la catedral. Esto debió haber ocurrido en las postrimerías del gobierno del profesor Enrique Olivares Santana, en 1968.

Sergio me cuenta que también llevó a cabo la escalera central del Palacio de Gobierno, construida durante la más profunda intervención que ha tenido el edificio gubernamental, ocurrida en el transcurso de la administración del gobernador Luis Ortega Douglas (1956-62), constructor como él, y quien temía que se fuera a caer. Vendría el presidente López Mateos a inaugurar las obras de remodelación del palacio, y temía que se fuera a caer. Como que estaba asustado, dice Sergio, porque sólo tiene dos puntos de apoyo, en los lados norte y sur, y todo lo demás queda en el aire, “entonces mi papá le dijo: tranquilo, no se cae, y trajo 80 albañiles, que se subieran a la escalera con un saco de cemento, para probar que era segura, y lo es: ahí sigue…”.

También participó en las obras de construcción de la avenida López Mateos, y estuvo a cargo de la restauración del Teatro Morelos, de la que todo se hizo nuevo, y prácticamente sólo quedó la fachada, aparte de haber realizado el museo de sitio. Construyó la primera etapa del Colegio Marista, y restauró el local donde luego se estableció el Museo Guadalupe Posada.

Desde CAPFCE, la institución gubernamental encargada de la construcción de escuelas, encabezó el inicio de obras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y a propósito del CAPFCE, seguramente fue él quien contactó, porque también trabajaba en este organismo, al artista Guillermo González, que llevó a cabo la portada del templo del Señor de los Rayos.

También hizo un poco de escultura. En el Seminario hay un relieve metálico, entrando al lugar y viendo hacia el norte, en ese edificio a un lado del auditorio: Jesucristo caminando sobre las aguas, es obra de él.

Permítanme cederle la palabra al historiador de la arquitectura aguascalentense J. Jesús López García para rematar de la mejor manera posible esta serie dedicada al arquitecto Francisco Aguayo Mora. Y dice: “Al final, los inmuebles construidos por Aguayo Mora lo muestran como un protagonista importante para la recepción y adaptación a nuestro medio de la arquitectura moderna”.

Sergio, su hijo, recordó que le decían “el más antiguo de los modernos, y el más moderno de los antiguos”. Le gustaban las frases ingeniosas. Decía, por ejemplo, “Es un placer infinote”, esto porque infinito es chiquito…

Francisco Aguayo Mora murió el 5 de febrero de 1995.