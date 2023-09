Estoy platicándole sobre el arquitecto Francisco Aguayo Mora, uno de los primeros profesionales de la construcción que actuó en Aguascalientes. Para el efecto, conversé con sus hijos Sergio y Francisco Aguayo Vivanco, en la casa familiar, ubicada en el rumbo del Obrador, al sur de esta caótica capital.

Como señalé en la entrega anterior, el profesionista se instaló en Aguascalientes aproximadamente en 1942. 9 años después, en diciembre de 1951, el antiguo párroco de Jalostotitlán, el sacerdote Salvador Quezada Limón, se convirtió en el cuarto obispo diocesano. Había nacido en Yahualica, Jalisco, el 7 de enero de 1909, y fue consagrado a pocos días de cumplir los 43 años.

Entonces, bien podemos imaginar a este hombre, hechura del arzobispo de Guadalajara José Garibi Rivera, que andando el tiempo se convertiría en el primer cardenal mexicano. Podríamos imaginarlo en la plenitud, no de su vida -murió en noviembre de 1993, a los casi 85 años, olvidado y abandonado-, sino de su energía. Quezada Limón habría llegado a Aguascalientes y luego de una observación concienzuda de la Diócesis, formuló su, digamos, programa de gobierno, y entre sus prioridades estaría la construcción de instalaciones para seminario diocesano; instalaciones propicias para la formación de los futuros sacerdotes, es decir, salones, dormitorios, capilla, cocina, comedores, canchas, instalaciones propias de una gran casa, etc. Una serie de edificios que en conjunto generaran un ambiente amable y tranquilo

Entonces conocería al arquitecto Aguayo, y una cosa llevaría a la otra, hasta que lo invitó a diseñar, proyectar y ejecutar el seminario. Ya había habido otros proyectos, me informa Sergio, pero al obispo no le gustaban. Entonces le pidió a Aguayo un proyecto, que le gustó, y comenzó a trabajarlo, una obra mucho muy grande.

Los edificios fueron levantados en despoblado, literalmente, más o menos cuando el fraccionamiento Jardines de la Cruz estaba debidamente urbanizado, pero con pocas casas construidas. Me acuerdo que uno transitaba por la entonces avenida Circunvalación, entonces en terracería, y desde ahí se veían claramente la barda del seminario y la espléndida arboleda entre los edificios.

Su hijo Francisco me cuenta que “al paso de dos años el obispo lo llama y le dice: arquitecto, tenemos que parar la obra porque no tenemos recursos. Entonces mi papá le dijo: sí señor, voy a tomar en cuenta eso, pero pasó el tiempo, pasaron 6 meses y pasó un año más. Lo volvió a llamar, y así como éstas, yo creo que lo llamó unas 6 u 8 veces, para exigirle que parara la obra. No lo hizo y al cabo como de 3 años, un sábado, se presenta el señor obispo en la obra. Estaban pagándoles a los albañiles, que eran unos 100, con sus respectivos peones.

Entonces el obispo se paró en un lugar alto, y abajo estaba toda la gente recibiendo su salario, y a grito pelado le dijo: ¡arquitecto, le he ordenado que pare la obra y no me ha hecho caso! ¡Le ordeno que se pare la obra!, y mi papá se quedó completamente fuera de él, y le dice: ¡señor: hombre de poca fe! ¡Ésta no es su obra, esta es obra del Señor, y Dios proveerá!, y nunca se paró, y se terminó. Claro que mi papá hasta le ponía. Mi mamá estaba furiosa, porque aparte de que no le pagaban, le ponía, aparte de ser el arquitecto y el constructor, pues era el promotor de la obra, con la gente de Aguascalientes, con los empresarios de Aguascalientes, que le ayudaran con recursos. Aunque sí le pagaban, pero él volvía a poner su sobre para la obra. Hubo quienes lo apoyaron mucho: don Jesús Rivera Franco, Jesús María Romo y muchos otros.”

A propósito de la construcción de la casa de formación diocesana, ahora recuerdo que en esos años, mediados y fines de los cincuenta del siglo XX, hubo quincenarios en los que el señor Quezada, a manera de ofrenda a los peregrinos les pedía materiales de construcción, y los invitaba a visitar las obras de la institución, posiblemente con la intención de que viendo aquello, dejaran por ahí su varilla, un ladrillo…

Traigo a mi memoria los edificios del seminario, y veo la casa del arquitecto, y me parece que ésta evoca a aquéllos, o viceversa; los parecidos son notables, pero sin duda el edificio más notable de los que conforman la institución es la capilla, que en mi inútil opinión, es la obra maestra de Aguayo; la mejor de entre todo lo que construyó, junto con su campanario, tres cruces de desigual altura. Es ésta una construcción a base de paraboloides hiperbólicos de concreto desnudo, que permite observar las cimbras, tal y como ocurre en su casa. En la capilla no hay vértices. Las paredes van elevándose, y llegadas a cierta altura se curvan para convertirse en el techo.

Sobre la capilla, y en general sobre la obra de este artista de la construcción, el historiador de la arquitectura J. Jesús López García dice que “no le fue fácil proponer soluciones arquitectónicas, ya que la sociedad aguascalentense recibió con cierto recelo las propuestas ‘modernas’; en ese sentido, Aguayo llegó a conciliar la tradición y la modernidad que lo distinguió entre los profesionales de la construcción contemporáneos, así como de los colegas que después se sumaron a este movimiento en Aguascalientes”. (Aguascalientes (1945-1956. Arribo a la modernidad arquitectónica, UAA). (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).