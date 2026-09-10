Una mujer de 58 años fue detenida por policías municipales luego de que presuntamente le encontraran un envoltorio con nueve gramos de sustancia granulada entre sus pertenencias, en calles de la Zona Centro.

La intervención ocurrió sobre la calle 5 de Mayo, cerca del Jardín de Zaragoza, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron a una mujer que gritaba palabras altisonantes en plena vía pública y alteraba el orden.

Los agentes se aproximaron y le indicaron que se retirara del sitio; sin embargo, de acuerdo con el reporte policial, la mujer respondió con insultos y posteriormente adoptó una actitud evasiva.

Los oficiales le marcaron el alto y metros adelante consiguieron darle alcance sobre la misma calle 5 de Mayo, casi en el cruce con la calle México. La mujer se identificó como Alma “N”, de 58 años.

Durante una inspección preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente que contenía nueve gramos de una sustancia granulada al tacto.

Alma “N” fue asegurada junto con el indicio y trasladada a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.