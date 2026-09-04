Armó escándalo en la calle y acabó detenido con 10 envoltorios

Un hombre de 30 años fue detenido en el fraccionamiento Infonavit Los Volcanes luego de que policías municipales le aseguraran 10 envoltorios con una sustancia granulada.

Elementos del Grupo Motorizado Centauros circulaban sobre la calle Popocatépetl, cerca del cruce con Citlaltépec, cuando detectaron a un sujeto que presuntamente insultaba a transeúntes y arrojaba piedras contra peatones y vehículos.

Al notar la presencia policial, el individuo comenzó a correr hacia la calle Citlaltépetl, aunque fue alcanzado metros adelante. Durante la intervención mantuvo una actitud agresiva e intentó golpear a uno de los oficiales, sin lograr lesionarlo.

En la revisión preventiva, los agentes encontraron en una bolsa del pantalón 10 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada al tacto.

El detenido se identificó como Nelson “N”, de 30 años. Tanto él como los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.