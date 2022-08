A la Tierra de la Gente Buena arribará Freddy Leyva, ex integrante de la exitosa agrupación CD9, como parte del Tour que emprenderá por diversas ciudades de la República Mexicana.

La cita es el próximo sábado 6 de agosto, a las 14:00 horas, en “El Yonke” Bar ubicado en Av. Las Américas #1004, Fracc. Las Américas, donde el cantante ofrecerá “una fiesta entre amigos”, a través de un show musical en el que convivirá con los asistentes y se tomará fotos con los fans.

Al respecto, y en exclusiva para esta casa editora, comentó: “Estoy emocionado y muy contento porque hacía mucho tiempo que no salía de tour; estaba trabajando en mi proyecto musical como solista, después de haber formado parte de la agrupación CD9 durante 8 años. La verdad, CD9 es parte de mí, me ha abierto muchas puertas, me dio tablas y estoy trabajando mucho para que me reconozcan por mí mismo, me queda un camino largo que recorrer”, señaló.

Asimismo, dijo que emprender este nuevo viaje con un gran equipo de trabajo y nueva música fue por petición del público que lo sigue desde CD9. Luego de haber anunciado su separación del grupo, los fans se sumaron en opiniones, invitándolo a lanzarse como solista, asegurando brindarle todo su apoyo, a lo que el artista dijo agradecer con todo el corazón. Por ello, promete entregarse completamente a su carrera musical y, por ende, a su público.

“Emprender mi propio vuelo ha sido valioso, ya que estoy aprendiendo mucho de mí mismo, de mi música, de los medios, de todo. Ha sido un camino con bastantes obstáculos, pues no sabía que me iba a enfrentar a todo esto, pero lo estoy disfrutando al máximo”, destacó.

Finalmente, reiteró su invitación al público aguascalentense para que lo acompañe este próximo sábado en el tour, donde hará todo lo posible para que las personas se sientan cómodas, disfrutando de una fiesta entre amigos donde haya esa vibra de amistad entre el público y el cantante.

Es importante mencionar que a las primeras diez personas que deseen asistir a la presentación se les dará acceso al evento. (Graciela Lozano/El Heraldo)