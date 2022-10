Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la consigna de «Al INE no se le toca», el frente Unid@s, legisladores de oposición, ex consejeros y organizaciones sociales acordaron ayer acciones para movilizar a ciudadanos en rechazo a una reforma que trastoque al Instituto Nacional Electoral.

Aunque el plan de acción se aprobará el lunes, se prevé que el 13 de noviembre se realice una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, y que se integren unidades estatales en defensa del órgano electoral.

Se armará una jornada de defensa en redes sociales, y se pedirá a los ciudadanos colocar en sus casas o autos mantas o calcomanías con la frase: «Yo defiendo al INE».

«Hoy la tarea es la defensa de la democracia», externó el ex líder del PRD, Guadalupe Acosta.

«Es el inicio de una enorme batalla para evitar una elección de Estado», afirmó la senadora priista Beatriz Paredes.

Por la mañana, un grupo de 75 especialistas en temas electorales del ITAM, UNAM, UAM, CIDE, Colegio de la Frontera Norte, Tecnológico de Monterrey, Ibero y de universidades extranjeras y de diversos estados entregó a la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados una carta pidiendo reflexionar sobre la reforma. Advirtió que amenaza la limpieza y la credibilidad de los procesos electorales en México.