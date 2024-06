Nancy Gutiérrez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En un elegante palacio, entre candelabros, manteles largos y personas vestidas de etiqueta, se vivió la cena The Wayne Foundation Gala, una experiencia inspirada en el «Caballero de la Noche»: Batman.

Fue el Casino Español, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, el que se convirtió en un punto de encuentro para los fans del personaje de DC, pues más de cien asistentes se dieron cita para vivir lo que fue la primera cena en la vida real de Industrias Wayne en el País.

En la historia, este es un evento exclusivo en el cual Bruce Wayne (Batman), como embajador de Industrias Wayne, te invita a una cena con la idea de combatir a las fuerzas criminales de Ciudad Gótica.

«Es una cena de cuatro tiempos, con ingredientes premium y una mixología, y mientras cenas se proyectan diversos videos, animaciones, un show de luces que van complementando cada platillo, animaciones y un show de luces que complementan al platillo, que a su vez está basado en un personaje en específico.

«En los platos no quisimos ser tan obvios, todo es muy conceptual, así que los sabores, la presentación y el montaje es lo que está inspirado en los personajes», dijo en entrevista Carolina Castellanos, quien junto a Mauricio García, crearon este proyecto.

Y si bien el atractivo principal es la comida, ésta se complementa con una exposición de objetos relacionados con el superhéroe de Ciudad Gótica.

«Son piezas de evidencia que, en la historia, la policía de Ciudad Gótica reúne; son armas de ciertos villanos y elementos característicos, como el sombrero de El Acertijo. También hay una boutique con venta de productos oficiales y que se hicieron sólo para estas galas; hay vino, chocolates, chamarras, llaveros, camisetas, todo siguiendo el mismo concepto del lujo», detalló la productora.

El boleto incluye la exposición y la cena. Un extra son las bebidas, que puedes degustar por 660 pesos. También, por mil 100 pesos, puedes incluir a tu paquete una caja de invitación con objetos exclusivos.

Esta es una experiencia oficial creada por la productora mexicana This is Nice Like That, principalmente enfocada al ámbito restaurantero, que se asoció con Warner para cuidar cada detalle de la velada.

Desaforadamente, ya no hay boletos disponibles para asistir a esta gala en la Ciudad de México, pues las entradas se agotaron desde hace meses atrás. Sin embargo, hay posibilidad de formar parte de esta experiencia en Guadalajara y Monterrey, ciudades a las cuales llegará en agosto y septiembre, respectivamente.

«En Guadalajara estaremos en Mansión Magnolia, que también es muy impresionante. Cada lugar tiene lo suyo, pero independientemente de la sede en la estemos, nuestros invitados pueden estar seguros de que el servicio será impecable, y la comida será muy buena», dijo la productora.

Además, los creadores de The Wayne Foundation Gala nos adelantaron que tienen planes de arribar a otras ciudades de la República, así como regresar a la CDMX con ésta y otras vivencias basadas en Batman.

«Es importante que sepan que esta es una experiencia única, el ver todo el trabajo que se hizo, la música, los videos, las luces, los platillos, cada elemento complementa y es lo que la gente, sobre todo los más fans, agradecen. Es un evento serio donde cada detalle aporta para que todo sea más realista», finalizó Carolina Castellanos.

THE WAYNE FOUNDATION GALA

Casino Español, Isabel La Católica 29, Centro Mansión Magnolia, Guadalajara Museo del Acero Horno 3, Av. Fundidora Parque, Monterrey.

Diversas fechas y horarios.

$2,100 a $2,400 en feverup.com

A LA MESA

– Harley Quinn. Gazpacho de betabel con frutos rojos; va acompañado de una bebida frutal que prepara el paladar.

– Ritter. Un plato que mezcla chocolate con carne tártara y velouté; lleva una bebida a base de gin que hace contraste con el plato.

– Batman. Es un corte de carne con puré de papa y trufa, y está bañado en oro. Combina con una bebida de bourbon.

– Para finalizar, se sirve de postre un coctel con base de café y una crema.