Iván Alamillo/ MCCI Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia implicada en una serie de desvíos e irregularidades durante este sexenio, creó una empresa «fantasma» donde se depositaron cerca de 180 millones de pesos provenientes de moches a proveedores, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Film & Marketing 18k SA de CV, empresa constituida usando la identidad robada de al menos una de sus accionistas, recibió entre 2019 y 2020, las «aportaciones» de los proveedores de Diconsa, dependencia que forma parte de la estructura de Segalmex y que «oficializó» el cobro de hasta el 3 por ciento del monto total de cada contrato asignado.

En su «Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar», Diconsa estableció el cobro del porcentaje referido a sus proveedores, dinero que supuestamente se destinaría al mejoramiento de tiendas rurales o adquisición de vehículos para la flotilla de la dependencia.

Sin embargo, MCCI identificó que la aportación de los proveedores no se pagaba en cuentas bancarias de Diconsa, sino en cuentas de Film & Marketing 18k.

Los depósitos millonarios fueron solicitados por la dirección de Administración y Finanzas, entonces encabezada por René Gavira Segreste, actualmente vinculado a un doble proceso penal por la corrupción en Segalmex.

Copias de recibos de depósitos bancarios obtenidos por MCCI comprueban que distintos proveedores realizaron transferencias bancarias a las cuentas de la empresa «fantasma».

Uno de los recibos obtenidos muestra cómo el proveedor Marindustrias SA de CV, que firmó los contratos ABC022/2019 y ABC092/2019 para la adquisición de productos de la canasta básica, depositó 205 mil pesos en las cuentas de Film & Marketing 18k el 22 de junio de 2020.

MCCI verificó la veracidad de las transferencias en la página de Banxico, donde obtuvo los comprobantes electrónicos de pago de estas.

En este caso, MCCI realizó una búsqueda de los contratos; sin embargo, estos no fueron transparentados en Compranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Los cobros del 3 por ciento se hicieron sobre las compras consolidadas durante los años 2019 y 2020. De acuerdo con la normatividad, Diconsa debía descontar las aportaciones al momento del pago de la factura y posteriormente usar ese dinero para mejoras en la institución.

El presupuesto anual de las compras consolidadas de Diconsa ronda los 3 mil millones de pesos, por lo que entre 2019 y 2020 la comisión del 3 por ciento fue equivalente a 180 millones de pesos, monto que habría terminado en las cuentas de Film & Marketing 18k.

En la revisión de la cuenta pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo comprobar que los proveedores hayan realizado las aportaciones a las cuentas de Diconsa y, pese a ello, el órgano fiscalizador no hizo una investigación para esclarecer cuál había sido el destino final del dinero.

Los depósitos comenzaron en 2019 con la llegada de Ignacio Ovalle a la dirección General de Segalmex y se detuvieron en agosto de 2020, después de que Gavira Segreste dejara la dirección de Administración y Finanzas de la dependencia.

Incluso, la Oficialía Mayor de Hacienda, según una copia de un informe sobre las irregularidades en Segalmex, confirmó que los moches a los proveedores de Diconsa se depositaron en las cuentas de Film & Marketing 18k.

En marzo, Grupo REFORMA publicó que, tras la salida de Gavira Segreste de Segalmex en junio de 2020, su hijo adquirió un departamento en San Antonio, Texas, cuya propietaria era la hermana de un proveedor que ganó contratos multimillonarios con Liconsa. Además, Gavira y su familia constituyeron las empresas Gavmaem Inc. y Maregafe Holdings Inc. en el mismo estado, según MCCI.

EL RESPONSABLE

Las aportaciones de hasta el 3 por ciento de los proveedores están consideradas en el «Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar de Diconsa». Según la normatividad, el destino de ese dinero se debía decidir en las sesiones de la Comisión Interna de Administración y Programación (CIDAP).

Como director general de Diconsa, la CIDAP quedaba bajo el mando de Ignacio Ovalle, quien también fungía como presidente de la Comisión.

Ovalle era el responsable de presidir las sesiones de la CIDAP, aprobar el orden del día de las mismas y proponer en qué se usaría las aportaciones de hasta el 3 por ciento.

MCCI solicitó vía transparencia las actas ordinarias y extraordinarias de la CIDAP para verificar la forma en la que se aprobó el uso y destino de las aportaciones que terminaron en las cuentas de Film & Marketing 18k.

Sin embargo, Diconsa respondió que la CIDAP no sesionó ni una sola vez durante la gestión de Ovalle como director general de Diconsa.