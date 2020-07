Julio Cárdenas Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La mano dura que tiene el Ayuntamiento de Lagos de Moreno con tianguistas del Municipio por el coronavirus, no fue replicada en el funeral del regidor Joaquín Alfredo González Buz que congregó a cientos de personas.

El pasado martes 23 de junio, el Gobierno municipal emanado de MC-PAN-PRD que preside Tecutli Gómez Villalobos permitió el sepelio que consistió en una misa con más de 100 personas, procesión multitudinaria y hasta ceremonia en el Palacio Municipal para despedir al Edil de la misma coalición.

A partir del 15 de junio en Jalisco los recintos religiosos sólo pueden funcionar al 25 por ciento de su capacidad o hasta con un máximo de 50 personas, y está prohibido el uso de espacios públicos, según el acuerdo 041/2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Grupo REFORMA buscó vía telefónica a Gómez Villalobos, pero la Dirección de Comunicación Social dijo que no podría concretarse por la agenda del Alcalde.

“Entendemos que es un difunto y está bien, pero sí decimos, qué pasa con los protocolos que se debían cuidar”, señaló Vania Judith Sevilla de La Mora, comerciante de tianguis en el Municipio desde hace 15 años.

“Cómo es posible que alguien tenga ese beneficio cuando a todos los demás nos está afectando, que no nos dejen ni si quiera abrir con las medidas de seguridad para poder trabajar”.

Desde hace tres meses, el Ayuntamiento prohibió la instalación de mercados ambulates en el Municipio para prevenir contagios de coronavirus, lo que ha afectado en la economía de familias como la de Vania Judith.

Hasta ayer, Lagos de Moreno era el Municipio número 13 de Jalisco con más casos de Covid-19, 71, según datos de la Secretaría de Salud estatal.