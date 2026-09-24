Dos sujetos fueron detenidos por policías estatales luego de que presuntamente irrumpieran armados con machetes en un domicilio del fraccionamiento Potreros del Oeste, donde habrían despojado a sus moradores de una bocina y un teléfono celular.

Los hechos movilizaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que realizaban labores de vigilancia como parte del Operativo Pescador, después de que el Servicio de Emergencia 911 recibió el reporte de un robo con violencia en una vivienda ubicada sobre el Andador Portales.

Al llegar al sitio, los uniformados fueron interceptados por tres personas, quienes señalaron que varios individuos habían entrado al inmueble y, utilizando machetes, se habían apoderado de sus pertenencias. Los afectados indicaron que los sospechosos escapaban por la calle Canario.

Los oficiales desplegaron una búsqueda y metros adelante alcanzaron a dos hombres identificados como Juan N, de 27 años, y Rubén N, de 24. De acuerdo con el reporte policial, cada uno llevaba un machete.

Ambos fueron reconocidos por los afectados como presuntos participantes en el robo, por lo que quedaron detenidos.

Juan N y Rubén N, junto con las armas aseguradas, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado. En su contra se inició una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia y será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.