Con más del 50% de sus iniciativas aprobadas por el pleno, la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes presentó su segundo informe de actividades, en el que destacó una agenda legislativa centrada en la protección de la infancia, el respaldo a los adultos mayores y el fortalecimiento del núcleo familiar.

El balance documenta 202 iniciativas, de las cuales 62 fueron promovidas individualmente, 139 fueron suscritas con grupos parlamentarios y una fue presentada conjuntamente con integrantes de la Legislatura. Del total, 104 fueron aprobadas por el pleno, equivalentes al 51.5%; otras 62 permanecían pendientes y 33 estaban en trámite.

Entre los avances legislativos, destacó la prohibición del matrimonio infantil y de la cohabitación forzada, así como la aplicación de tamizajes para detectar problemas de salud mental y emocional en menores de edad y la acreditación del vínculo entre estos y los adultos que los acompañen en establecimientos de hospedaje, a fin de prevenir la violencia y la trata de personas.

También resaltó el reconocimiento del derecho a cuidar y a recibir cuidados, la asignación del 5% de los programas de vivienda a adultos mayores y las iniciativas para garantizar el acceso a guarderías y estancias infantiles, particularmente para las familias en condiciones de vulnerabilidad o sin acceso a servicios de seguridad social.

Señaló que, paralelamente a su labor legislativa, ha mantenido una relación cercana con los habitantes del Distrito 11 mediante recorridos por sus colonias y barrios para conocer sus necesidades. Actualmente, realiza dos o tres reuniones vecinales diarias, con entre 40 y 50 asistentes por encuentro, como parte de la presentación de su informe.

Como coordinadora de la bancada panista y presidenta de la Junta de Coordinación Política, reiteró su disposición para construir acuerdos con las distintas fuerzas políticas en beneficio de Aguascalientes.