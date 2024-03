Un fuerte incendio en una vivienda fue atendido por Bomberos Municipales de Jesús María, quienes luego de varios minutos de exhaustivos trabajos lograron sofocar el fuego, aunque no se pudo evitar que hubiera importantes pérdidas materiales. Hasta el momento se desconocen las causas que lo provocaron.

Los Bomberos Municipales de Jesús María se trasladaron hasta la calle Tulipanes, en el fraccionamiento Tulipanes, tras recibir el reporte de una vivienda que estaba incendiándose.

La pronta respuesta permitió que el fuego fuera controlado y sofocado en cuestión de minutos, aunque no se pudo evitar que causara daños en muebles, prendas de vestir, aparatos electrónicos, así como puertas, ventanas y la tubería.

El propietario del domicilio manifestó que desconocía las causas que provocaron el fuego, ya que al momento de los hechos no se encontraba ninguna persona en el interior.