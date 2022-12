En el poblado de El Ocote, municipio de Aguascalientes, fue encontrado un camión de volteo abandonado y el cual estaba incendiándose, desconociéndose hasta el momento las causas del siniestro.

Fue el viernes por la mañana, cuando a la altura de un banco de arena donde fue detectado un camión materialista marca Prostar, color blanco y con placas de circulación AC-4061-C del estado de Aguascalientes, el cual estaba envuelto en llamas.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los Bomberos Municipales de Aguascalientes, quienes en cuestión de minutos lograron sofocar por completo el fuego, aunque no se pudo evitar que el camión de volteo fuera considerado como pérdida total ante los daños que presentaba.

Cabe destacar que no se logró localizar al propietario de la unidad automotriz. A pesar de lo aparatoso, no se reportaron personas lesionadas.