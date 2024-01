Un tractocamión fue reducido a chatarra después de que un cortocircuito en el sistema eléctrico provocara un incendio. El incidente ocurrió el lunes a las 16:00 horas, en la carretera estatal No. 85, en el entronque con la carretera federal No. 25 Aguascalientes-Loreto, Zacatecas, cerca del poblado Macario J. Gómez, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Al lugar acudieron Bomberos Estatales, policías preventivos de San Francisco de los Romo, policías estatales y una ambulancia del ISSEA. El despliegue se produjo tras recibir un reporte al número de emergencias 911, que informaba sobre un tráiler incendiándose con posibles personas atrapadas.

A su llegada, los equipos de emergencia observaron que las llamas consumían un tractocamión Kenworth, modelo 2000, de color blanco y con el logotipo “TSA Logistic”, acoplado a un remolque tipo plataforma. Afortunadamente, el conductor logró salir ileso y no se reportaron heridos. Los Bomberos Estatales, tras varios minutos de esfuerzos, extinguieron el fuego, pero no pudieron evitar que la cabina del vehículo fuera completamente destruida.

Alejandro, de 51 años, conductor del vehículo, indicó que el incendio fue causado por un cortocircuito en el sistema eléctrico. Por otro lado, Ismael, subgerente de la empresa de transporte, estimó los daños materiales en aproximadamente 500 mil pesos.