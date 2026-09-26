Una bodega construida principalmente con madera y láminas quedó severamente dañada tras un fuerte incendio registrado sobre avenida Héroe Inmortal, cerca del Parque Acuático Mundo A, al sur de la ciudad. Pese a la magnitud del fuego, no hubo personas lesionadas.

La emergencia fue reportada alrededor de las 18:34 horas en el cruce de las avenidas Héroe Inmortal y Mariano Escobedo, lo que movilizó a Bomberos Municipales y otros cuerpos de emergencia.

Al arribar, los vulcanos encontraron la estructura completamente envuelta en llamas. La madera y otros materiales de fácil combustión almacenados en el lugar favorecieron la rápida propagación del fuego.

Los bomberos desplegaron líneas para combatir las llamas y evitar que alcanzaran otros puntos de la zona. Después de varios minutos de maniobras consiguieron controlar y finalmente sofocar el incendio.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron en el sitio a Joel, de 59 años y encargado de la bodega, quien resultó ileso.

El hombre explicó que el inmueble era utilizado para almacenar herramientas y distintos materiales de trabajo, gran parte de los cuales fueron alcanzados por las llamas.

Hasta el momento se desconoce el monto de las pérdidas materiales y tampoco ha sido determinada la causa que originó el siniestro.