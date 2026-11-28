Un tablero eléctrico dañado por el fuego y un muro con manchas de humo fueron los indicios que encontraron elementos del Cuerpo de Bomberos tras atender el reporte de un incendio en un edificio de departamentos del fraccionamiento Trojes de Oriente, en Aguascalientes.

La alerta se recibió alrededor de las 18:59 horas, cuando se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia en un inmueble ubicado sobre la calle Silos.

Al arribar al sitio, los bomberos encontraron abiertos los portones de acceso al edificio, pero no detectaron llamas, por lo que procedieron a inspeccionar las instalaciones en busca del origen del siniestro.

Durante la revisión localizaron un tablero eléctrico con daños provocados por el fuego, así como rastros de humo sobre uno de los muros, evidencias que apuntan a que el incendio se habría originado en dicho punto, aunque se desconoce qué lo desencadenó.

Tras descartar riesgos inmediatos para los ocupantes del inmueble, los bomberos emitieron recomendaciones de seguridad y se retiraron del lugar.

El incidente no dejó personas lesionadas.