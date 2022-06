En la comunidad de Jarillas, perteneciente al municipio de Asientos, se registró un fuerte incendio de pasto seco que fue sofocado luego de varias horas de intensos trabajos. Afortunadamente no fueron reportadas personas lesionadas.

Los hechos fueron reportados a las 16:00 horas, por los mismos vecinos de la comunidad de Jarillas, quienes señalaron que en un enorme terreno baldío se estaba registrando un incendio y que las llamas se estaban extendiendo rápidamente y sin control.

Los uniformados de la Policía Municipal de Asientos comenzaron a apagar las llamas con sus propios medios y con lo que contaban a la mano y, aunque no tardaron en llegar los elementos del H. Cuerpo de Bomberos del Estado, mediante un trabajo coordinado, horas después lograron sofocar por completo el fuego.

Cabe destacar que las llamas consumieron varias hectáreas de pasto seco, carrizos, mezquites y nopales, además de que alcanzaron parte de las instalaciones de la secundaria técnica número 16, aunque el inmueble no sufrió ningún tipo de daño.

