Hay una pregunta que ningún gobierno quiere responder y que, tarde o temprano, termina alcanzando a sus ciudadanos: ¿qué ocurre cuando las promesas del Estado cuestan más de lo que el país está dispuesto o es capaz de financiar?

Francia ofrece un caso especialmente interesante para plantearla. Una de las principales economías del mundo, cuna de la Revolución francesa, referente histórico de los derechos sociales y símbolo del Estado de bienestar europeo, enfrenta una contradicción difícil de resolver: conservar un modelo de protección social amplio mientras las presiones sobre sus finanzas públicas obligan al gobierno a decretar recortes multimillonarios.

El problema no es exclusivamente francés. Es una discusión que atraviesa a las democracias modernas y que suele permanecer fuera del debate público hasta que aparece una reforma fiscal, un ajuste presupuestario o una modificación al sistema de pensiones. Entonces, aquello que parecía una discusión entre economistas termina convirtiéndose en un conflicto político y social que hoy, en pleno otoño de 2026, mantiene a miles de ciudadanos, estudiantes y sindicatos en las calles en una oleada de protestas masivas.

Para entenderlo, vale la pena comenzar por una distinción elemental: un país no funciona exactamente como una familia. A diferencia de un hogar, el Estado puede recaudar impuestos, emitir deuda, modificar sus políticas fiscales y distribuir obligaciones entre generaciones. Pero esas facultades no eliminan las restricciones económicas. Simplemente permiten administrarlas durante más tiempo.

Francia lleva décadas construyendo un sistema que garantiza pensiones, servicios sanitarios, educación y diversas prestaciones sociales. No son concesiones menores. Constituyen parte fundamental de su contrato social: los ciudadanos contribuyen al financiamiento del Estado y esperan recibir, a cambio, seguridad y protección frente a los riesgos de la vida.

El inconveniente aparece cuando las obligaciones aumentan más rápido que los recursos disponibles para sostenerlas.

En 2023, el gobierno francés impulsó una controvertida reforma que elevó la edad legal de jubilación de 62 a 64 años. Tres años después, la cuerda ha terminado de romperse. Hoy, el detonante es un drástico plan de ajuste de hasta 54.000 millones de euros, diseñado para contener un déficit público desbocado. La austeridad ha golpeado el corazón de los servicios más sagrados de la República: las aulas. La falta de presupuesto, la escasez de profesores y el deterioro de los liceos han movilizado a una nueva generación de estudiantes que, junto a los sindicatos y los históricos «chalecos amarillos», denuncian que el Estado está desmantelando su futuro.

Desde la perspectiva fiscal, el tijeretazo presupuestario y el retraso de la jubilación buscan reducir las presiones sobre las cuentas públicas. Desde la perspectiva de quienes se oponen, significan pagar más por servicios cada vez peores, trabajando más años en condiciones de vida encarecidas por la subida de los combustibles.

Ambas dimensiones importan. La sostenibilidad financiera es indispensable, pero no resuelve por sí sola el problema de la justicia distributiva.

Aquí aparece uno de los conflictos centrales de nuestro tiempo: lo que resulta necesario desde las finanzas públicas no siempre resulta aceptable desde la experiencia cotidiana de los ciudadanos.

Un gobierno puede explicar que necesita reducir su déficit, aumentar ingresos o contener el gasto. Sin embargo, para una persona que enfrenta dificultades para pagar la vivienda, el transporte o la alimentación, los argumentos sobre estabilidad presupuestaria pueden parecer demasiado abstractos frente a un sacrificio inmediato de la sociedad.

La deuda pública permite comprender otra parte del problema. Endeudarse no es necesariamente una señal de irresponsabilidad. Puede ser una herramienta legítima para financiar infraestructura, afrontar emergencias o realizar inversiones que eleven la productividad futura. La cuestión decisiva no es solamente cuánto debe un país, sino cuánto le cuesta financiar esa deuda, a qué destina los recursos y qué capacidad tendrá para cumplir sus compromisos.

Cuando una proporción creciente de los ingresos públicos debe destinarse al pago de intereses, el margen para financiar otras prioridades se reduce. Entonces surgen decisiones que incomodan de inmediato a la población: aumentar impuestos, reducir determinados gastos, postergar inversiones o contratar nueva deuda.

Ninguna alternativa es gratuita. Y ninguna distribuye sus costos de la misma manera.

Existe, además, una dimensión jurídica que frecuentemente se pierde entre las cifras. Los derechos sociales y las obligaciones financieras del Estado no pertenecen a mundos separados. Reconocer una prestación implica diseñar instituciones capaces de proporcionarla y mecanismos para financiarla de manera sostenible.

Esto no significa que los derechos deban subordinarse automáticamente a cualquier objetivo de austeridad. Significa que su protección efectiva requiere algo más que su reconocimiento normativo: necesita instituciones funcionales, recursos suficientes y decisiones públicas justificadas.

Un derecho que existe únicamente en el discurso político, pero carece de condiciones materiales para hacerse efectivo —como un aula francesa sin profesor—, corre el riesgo de convertirse en una promesa permanentemente aplazada.

La discusión adquiere otra profundidad cuando consideramos a las generaciones futuras. Los beneficios de una política pueden disfrutarse hoy, mientras una parte de sus costos se traslada a ciudadanos que todavía no votan, no trabajan o ni siquiera han nacido.

Es una paradoja de la democracia: quienes participan en las decisiones presentes pueden comprometer recursos que deberán aportar personas que no estuvieron representadas cuando se asumieron esas obligaciones.

Por supuesto, esto tampoco significa que toda deuda perjudique a las próximas generaciones. Una inversión pública productiva puede dejarles una economía más fuerte. El problema surge cuando las obligaciones futuras crecen sin una expectativa razonable de beneficios equivalentes.

¿Y qué tiene que ver todo esto con México?

Mucho más de lo que parece. Nuestro país también enfrenta decisiones relacionadas con el financiamiento de las pensiones, la calidad de los servicios públicos, las crecientes necesidades de infraestructura, la recaudación tributaria y las presiones presupuestarias de una población que envejece.

Las condiciones económicas e institucionales son distintas a las francesas, por lo que sería equivocado presentar ambos casos como si fueran equivalentes. Sin embargo, la pregunta de fondo es semejante: ¿cómo sostener compromisos sociales de largo plazo sin comprometer la capacidad futura del Estado para cumplirlos?

La respuesta no puede limitarse a gastar menos o cobrar más impuestos. También exige discutir productividad, crecimiento económico, eficiencia administrativa, formalidad laboral, prioridades de inversión y mecanismos de rendición de cuentas.

La sostenibilidad de un Estado no depende exclusivamente de sus ingresos. También depende de la confianza que sus ciudadanos depositan en la forma en que esos recursos se utilizan.

Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes que ofrece Francia. Las crisis fiscales no comienzan necesariamente cuando un país se queda sin dinero de forma literal. Pueden comenzar mucho antes, cuando sus compromisos, las expectativas de bienestar de la ciudadanía y la capacidad real de financiamiento del Estado empiezan a avanzar en direcciones opuestas.

Hay preguntas todavía más difíciles que decidir cuánto debe gastar un gobierno y que se deben responder con sinceridad ante la población: ¿quién tiene legitimidad para determinar qué promesas deben mantenerse, cuáles deben modificarse y quién asumirá el costo de esas decisiones?

Porque los gobiernos cambian, las mayorías parlamentarias se transforman y los programas políticos se sustituyen. Pero las obligaciones financieras que se aplazan a costa de hipotecar presupuestos futuros permanecen.

Al final, el verdadero desafío no consiste simplemente en encontrar dinero para cumplir las promesas del presente, sino en evitar que su costo termine haciendo imposibles las promesas a mediano y largo plazo.

Rolando Martínez Cornejo es abogado e ingeniero en sistemas, y una Maestría en Ciencias Económicas y Administrativas. Su trabajo se centra en el análisis de las relaciones entre economía, derecho y tecnología.