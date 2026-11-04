Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre, después de una semana en la que los medios documentaron su cercanía con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de material electoral. Esta semana apareció además un video en el que, presuntamente, ambos hacen cuentas en una libreta sobre el contrato de la credencial para votar, que puede llegar a 71 millones de dólares.

El video escandaliza, pero no sorprende. Organizar elecciones en México se volvió un negociazo.

Para la elección judicial de 2025 el INE pagó más de 775 millones de pesos por unos 600 millones de boletas. Votó el 13% del padrón y la Auditoría Superior de la Federación calculó que 672 millones se tiraron a la basura; además observó que se imprimieron boletas de más y que el contrato se dio sin estudio de mercado. En otro dato, el Corporativo Zeg, empresa ligada al mismo proveedor, obtuvo contratos por 184 millones con solo cinco empleados registrados y su antiguo representante legal acabó como director de Administración del INE.

En los estados la historia se repite. Desde 2014 las empresas de los hermanos Hernández Casillas han cobrado más de mil millones de pesos a los OPLE de Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro y Puebla, entre otros.

¿Y cómo llegan quienes dirigen estos institutos?

La designación de consejerías de los OPLE tiene varias etapas: examen, ensayo, valoración curricular y entrevista. Las primeras se pueden medir; la entrevista, de unos veinte minutos, depende del criterio de quien pregunta. El propio Tribunal Electoral ha avalado que se elija al mejor perfil, no necesariamente al mejor calificado. En la práctica, el examen deja a los finalistas, pero la entrevista escoge al ganador. Me consta que varias voces dentro del INE, refieren que en la reciente designación de vocalías ejecutivas locales hubo aspirantes que subieron hasta 40 lugares gracias a la entrevista, y que otros cayeron hasta 30 lugares por la misma razón. Con movimientos de ese tamaño, lo que se midió en las etapas anteriores pesa muy poco.

En 2014 se les quitó a los congresos locales la facultad de nombrar consejeros precisamente para terminar con las cuotas y la influencia de los gobernadores. Doce años después, cualquiera con un poco de curiosidad puede revisar los acuerdos del INE con las ternas finales de un OPLE y compararlos con la trayectoria de los finalistas. Con frecuencia aparecen funcionarios o exfuncionarios del gobierno en turno o personas cercanas a legisladores del partido que gobierna.

La pinza la cierra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que debería ser un contrapeso y corregir los abusos; sin embargo, ha emitido resoluciones que han sido muy cuestionadas, como el tema de los “acordeones” de la elección judicial y, posterior a ello, de manera inédita, sus magistrados fueron premiados en mayo de este año, por la mayoría en la Cámara de Diputados, que aprobó que esa misma Sala Superior puede reelegirse en 2028. Luego, vino la renuncia de la Magistrada Mónica Soto, Presidenta del Tribunal, quien, a mi parecer, mostró colmillo, bajo el dicho: “más vale decir aquí corrió, que aquí quedó” previniendo un desenlace catastrófico como el de su homóloga del INE. Aquí, sin duda, vemos un claro ejemplo de la colaboración interinstitucional, pero en el peor sentido del término.

A todos nos debería indignar, porque el INE y los OPLE funcionan con nuestros impuestos. Mientras tanto, la palabra “autonomía” se ha ido vaciando (y viciando): para algunos es un botín y para otros un discurso que ya no convence a la gente. Un consejero que le debe el cargo a un gobernador y que favorece a proveedores cercanos, difícilmente puede llamarse autónomo.

La Cámara de Diputados prepara la elección de quien terminará el periodo de Taddei. Es momento de pedir cosas concretas: que las entrevistas sean públicas, con criterios conocidos y la calificación de cada consejero; que los aspirantes declaren bajo protesta de decir verdad sus vínculos con gobiernos y partidos; que las compras se hagan por licitación abierta y con testigos sociales; y que la ASF y la UIF concluyan sus investigaciones.

Nadie discute que la democracia tiene un costo. Lo que no debemos aceptar es que siga siendo un negocio para unos cuantos y, que las cuentas, como siempre, las paguemos entre todos.