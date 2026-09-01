Aguascalientes se encuentra entre las entidades con mayor satisfacción con la vida; sin embargo, persisten problemas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, principalmente entre mujeres de 30 a 44 años, advirtió Diana Martínez Pontón, del Colegio de Economistas de Aguascalientes.

Al presentar la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 del INEGI, explicó que el estado obtuvo 8.74 puntos de satisfacción con la vida, ubicándose en sexto lugar entre las 32 entidades. La entidad supera la media nacional en satisfacción con la vivienda, medio ambiente, ciudad, nivel de vida socioeconómico, seguridad y salud. No obstante, registra niveles inferiores al promedio en salud mental o emocional, relaciones familiares, tiempo libre y amistades, y mayores indicios de ansiedad, depresión, problemas de sueño y soledad.

La especialista señaló que las condiciones materiales favorables no necesariamente se traducen en bienestar emocional. Destacó una brecha de género: aunque hombres y mujeres reportan niveles similares de satisfacción, ellas presentan mayores indicadores de ansiedad, depresión, problemas de sueño y soledad. La desigualdad emocional se concentra entre los 30 y 44 años, con mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados.

Indicó que 83.6% de las mujeres inactivas declaró dedicarse a quehaceres o cuidados, mientras 89.4% realizó trabajo doméstico el día anterior, frente a 59% de los hombres. En materia económica, 56.7% de la población estatal dijo llegar a fin de mes con facilidad, tercer porcentaje más alto del país, frente a 44.3% nacional. Ante este escenario, Martínez Pontón planteó la necesidad de que las autoridades incorporen a las políticas públicas indicadores de salud mental, balance emocional, autonomía económica y cuidados, con atención especial a mujeres de 30 a 44 años.