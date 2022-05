La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Aguascalientes, se mantiene a la expectativa de que el abastecimiento de hidrocarburos no se vea afectado, aunque existen elementos que de no ser resueltos en corto tiempo pudiera generar un problema mayor.

El líder de los transportistas en la entidad, Roberto Díaz Ruiz, explicó que aún cuando son pocos los establecimientos en los cuales el abastecimiento de gasolina se ha visto afectado, por fortuna dijo para el sector la compra de diesel no se ha visto interrumpida.

Sin embargo, aclaró que el conflicto bélico internacional de hace meses ha ocasionado un encarecimiento importante en el precio del petróleo principalmente en Estados Unidos, lo que limita la importación de hidrocarburos de aquella parte. Advirtió que en caso de que el precio del petróleo siga en aumento, llegará el momento en el cual finalmente el costo por litro de los hidrocarburos a nivel nacional se vea ajustado.

Lo anterior, ocasionaría en definitiva impactos negativos para el sector y ciudadanos en general por mayor encarecimiento de las gasolinas, o en su defecto que la demanda por los combustibles se vea limitada. Díaz Ruiz, agregó que el sector transportista se ha visto afectado fuertemente por las constantes incrementos en el precio del diesel, al haber unidades de carga que para abastecer su tanque de mil 200 litros en algunos casos, implica un gasto de 24 mil pesos, situación que se convierte en una afectación importante para varias empresas.

Finalmente, el presidente de Canacar, recomendó a las personas a no realizar compras de pánico aún cuando se pudieran estar presentando casos de desabasto de gasolina en algunas partes del estado, considerando que lo anterior está lejos del problema generalizado de hace años.

“Nosotros como transportistas no hemos tenido inconveniente para cargar diesel, pero lo que nos tiene preocupados es el alto costo en el precio que se está dando incluso en el país del norte, lo que de seguir así, posiblemente terminará afectando el precio en el mercado nacional, sería otro golpe más para el sector” expresó.

