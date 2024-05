Hace unos tres años, poco más o menos, que el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) ha venido impulsando un programa de cocina tradicional, conocido como Aguascalientes sí saaabe, a partir de una idea de la maestra Mayté Esparza, que lidera a un grupo de cocineras tradicionales de Aguascalientes, con el objeto de visibilizar -una palabra de moda- la cocina patrimonial de Aguascalientes.

Su última aparición ocurrió durante la feria que hoy amaneció de cuerpo presente. Durante los domingos de verbena, se instaló un andador de la cocina típica en el quinto patio de la Casa de la Cultura, también conocido como Plaza de las Artes. De acuerdo a la publicidad correspondiente, se expendieron “más de 60 platillos, bebidas y postres que realzan el uso de nuestros ingredientes locales”.

Por cierto que hay quienes se preguntan por qué el ICA se involucra en estas tareas y consideran que no debiera hacerlo. Cada quien podrá ofrecer una respuesta, por mi parte asumo que viene al caso en la medida en que la gastronomía es una manifestación cultural fundamental de toda sociedad, que para el caso merece todo el apoyo de todos, no sólo porque sea la nuestro, lo que ya sería suficiente, sino porque es rica, nutritiva, genera riqueza y aprovecha nuestra riqueza, etc. O sea que en mi inútil opinión esta promoción es correcta, mientras no expendan hamburguesas de Mac Pato, o pollo militarizado.

Por cierto que esto, la extrañeza de algunas personas, me recuerda una NO polémica sobre el nombre de la institución, que quizá no fuera el más adecuado, sino el de Instituto Artístico de Aguascalientes, o el de su antecesor remoto, Instituto Aguascalentense de Bellas Artes, que serían más adecuado, dada el conjunto de sus actividades que impulsa, aunque cuando apoya la cocina patrimonial, el geoparque, la charrería, o la promoción del mezcal y de quienes elaboran esta bebida atarantadora, entonces estamos hablando de otras manifestaciones culturales no artísticas, por lo que el nombre le viene bien. Pero como esta polémica no existe, aquí le dejo.

A lo que voy es al, fíjese bien: Atado de mezquite, que de seguro estuvo presente a la muestra gastronómica de referencia. El hecho es que en aquel tiempo, conversé con Mariana Castañeda, Ana Gabriela de Anda, y María de Lourdes Guerrero, integrantes del Colectivo de Mujeres de Los Parga y cocineras tradicionales de este grupo al que me referí, “Aguascalientes sí saaabe”. A ellas las acompañó su santa patrona, la maestra Mayté Esparza.

La conversación tuvo lugar en la, digamos, presentación en sociedad de este Atado de mezquite, un platillo con el que estas valientes mujeres concursaron en una muestra nacional convocada en 2023 por tercera ocasión por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y en el que quedaron entre las 10 primeras, de más de 400 propuestas procedentes de todo el país, en el rubro de propuestas de colectivos. El concurso llevó el sugerente título de ¿A qué sabe la Patria?

La presentación de los platillos finalistas tuvo lugar el pasado 29 de septiembre en la Ciudad de México, en la antigua residencia oficial de los Pinos, hoy Centro Cultural Los Pinos.

De entrada habría que decir que Los Parga es una comunidad ubicada en el sureste de esta comaliana -de comal, por tanto cemento y asfalto- capital, muy cerca de la pensión municipal y del centro de diversión prohibida, una comunidad que parece existir como guardiana del Bosque de Cobos, ambos amenazados de ser engullidos por esta urbe, que no tiene llenadera en cuanto a crecimiento se refiere.

Este concurso de la dependencia federal se situó en el ámbito de las culturas populares, y promovió la participación de cocineras de las comunidades y de colectivos, para la postulación de platillos que rescaten ingredientes locales, tradicionales y técnicas tradicionales. Esta es la primera vez que Aguascalientes figura, tanto en la selección como en los 10 platillos ganadores de la emisión 2023.

Me detengo un instante aquí, porque creo que sobre este tema sí hay polémica, aunque leve (aquí nos encendemos cuando se habla de política, religión y futbol). La gran pregunta es: ¿existe una cocina de Aguascalientes?, y más aún: ¿existe una cocina típica; tradicional de Aguascalientes? No me interesa, por lo menos aquí, llegar a una respuesta, ni transitoria ni definitiva, sino el hecho de que estas damas están presentado un platillo que ellas consideran de Aguascalientes, y de manera más concreta, del Bosque de Cobos, pero el guisado es de su autoría, es decir, no tiene ni una larga ni corta historia ni mucho menos, como otras cocinas, la poblana, por ejemplo, la veracruzana, que se remontan al virreinato, y más allá.

Entonces, aquí no se plantea esta dimensión histórica o popular de la cocina, sino más bien en su relación; íntima relación, con los ingredientes de la región. El Atado de mezquite es fruto de la identidad natural de estas mujeres, porque utiliza ingredientes presentes en la región.

Las creadoras se inspiraron en el adobo, que, dicen: “es muy tradicional para las festividades aquí en Aguascalientes, pero nosotras en la comunidad venimos trabajando años con el mezquite, que es importantísimo en la región. Hay un evento en la comunidad, la Ruta del Mezquite, en el que cocinamos muchos platillos con mezquite. Con este ya van 6 años. Por eso quisimos integrar el mezquite a este platillo y rescatamos todos los ingredientes del Bosque de Cobos, que es donde nosotras vivimos: tiene el nopal, tiene tunas xoconostle, hay agua de mezquite con tuna verde y obviamente el mezquite desde el Adobo, desde el cocimiento de la carne, se coce con la vaina del mezquite, cuando se hace el adobo va vaina del mezquite y cuando ya se hace el adobo como tal. Se enriquece todavía con harina de mezquite, o sea, lleva el mezquite desde el principio hasta el fin”.

Todavía hay mucho más que decir sobre este tema, pero será en otra ocasión. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).