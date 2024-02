Jesús Carvajal Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Los Rayados tienen esta noche una oportunidad a modo de mantener el estatus de invicto y de retomar la cima general del Clausura 2024.

El Monterrey visita a los alicaídos Xolos de Tijuana, en donde si ganan se trepan en solitario al liderato general del certamen. Incluso si empatan, pueden también ocupar la cima, pues llegarían a 19 puntos e igualarían al líder Cruz Azul y al sublíder Pachuca, pero con mejor average de goleo.

El club regio va con un cuadro alterno ante la doble acción que hay y para cuidar a jugadores con cierta sobrecarga muscular. Es por eso que para el duelo no hicieron el viaje Jordi Cortizo, Jesús Gallardo y Sebastián Vegas, quien viene saliendo de una lesión, pero se optó por no arriesgarlo.

En el nuevo cuadro regresan los anteriormente titulares como Stefan Medina y Alfonso González y se va a la punta de ataque el goleador del club, Brandon Vázquez. También se les brinda oportunidad a elementos como Rodrigo Aguirre, Omar Govea y el canterano Víctor «Chespi» López.

Con la rotación que hace el entrenador Fernando Ortiz, la banca Rayada es de lujo con elementos como Sergio Canales, Germán Berterame, Jorge «Corcho» Rodríguez, entre otros. Aun con las dificultades que representa para los visitantes jugar en la cancha sintética de Xolos, Monterrey luce favorito ante los Xolos que suman 4 empates y 4 derrotas en el torneo.

El entrenador Miguel Herrera no ha podido generarle la chispa al equipo tijuanense ue viene de caer 2-0 en su visita al Toluca. La Pandilla por su parte despachó con un 3-0 a Bravos de FC Juárez el viernes pasado.

Tras el duelo de esta noche a las 21:00 horas, el domingo Rayados recibe a Pumas, en donde se dará el regreso a casa de Rogelio Funes Mori, máximo anotador en la historia del club regio.