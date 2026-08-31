Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El atentado con coche-bomba de anoche contra la Comandancia de la Policía de Ojocaliente, Zacatecas, podría haber sido obra del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Fiscal estatal, Cristian Paul Camacho.

En entrevista radiofónica con Grupo Fórmula, el funcionario dijo que probablemente este nuevo atentado está relacionado con el ataque, también con un artefacto explosivo, ocurrido el sábado pasado contra elementos de la Policía de Zacatecas en los límites con Aguascalientes.

«Te quiero dar un avance conforme al procesamiento que se da en el lugar del hecho: uno de los vehículos utilizados, donde posiblemente estaba el explosivo, se identificó el número de serie. Este número de serie cuenta con un reporte de robo en abril de 2026 en el estado de Jalisco. Es un reporte de robo con violencia.

«Entonces, todo esto soporta la teoría del caso, pero, sobre todo, la zona, que es una zona donde hay un predominio, una cierta presencia del Cártel de Jalisco y del Cártel del Pacífico. Y las últimas agresiones que se han dado en contra de las corporaciones son de este grupo delictivo, Cártel Jalisco Nueva Generación», reveló.

Sobre el ataque ocurrido el sábado, en el que se utilizó una motocicleta cargada con explosivos para agredir a agentes policiacos zacatecanos en los límites con Aguascalientes, informó que fue detenido un joven de 18 años, quien confesó pertenecer al CJNG.

«Está totalmente identificado. De hecho, él mismo lo manifiesta en su individualización (declaración). Lamentablemente, él advierte ser sicario perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación», afirmó.

En el caso del atentado ocurrido anoche, informó, los peritos continúan trabajando en la escena del crimen para determinar el tipo de explosivo utilizado y el mecanismo empleado para su detonación.

«Las agresiones que hemos tenido han sido principalmente con explosivos tipo niples, de las personas que se dedican a este tipo de actividades criminales. Es un niple como si fuera (un tubo) de metal.

«(Relleno) principalmente de pólvora, la que es pólvora comprimida. Se conoce en el argot de seguridad como un artefacto explosivo improvisado, que, al final del día, aunque sea improvisado, no deja de causar el mismo daño», dijo.

El Fiscal precisó que hasta el momento se ha identificado a 10 personas lesionadas, dos de ellas con heridas de gravedad, e incluidos dos policías.

«Quiero informar que hasta el momento no se ha registrado la pérdida de la vida de alguna de las personas ni de nuestros compañeros», indicó.